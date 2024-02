Rio se despede da folia com mais de 980 oportunidades de emprego

No total, são 571 vagas para trabalhadores em geral

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), anunciou, nesta quarta-feira (14), Quarta-Feira de Cinzas, 981 oportunidades de emprego. Entre elas, 40 vagas para pessoas com deficiência trabalharem como atendentes em bairros como Tijuca, Del Castilho, Campo Grande e em diferentes locais da Zona Sul. Não há necessidade de experiência prévia para se candidatar.

Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior, incluindo vagas de caráter temporário e para estagiários. No total, são 571 vagas para trabalhadores em geral e 410 para pessoas com deficiência, em diversos segmentos profissionais. Há vagas para cozinheiro, operador de empilhadeira, garçom, arrumadeira, médico obstetra e enfermeiro, essas duas últimas para PCDs, entre muitas outras oportunidades profissionais.

Esta semana, a SMTE também oferece vagas em processos seletivos para estágios em Psicologia, Gastronomia, Administração, Eletrotécnica, Engenharia Mecânica, Administração, Direito, Marketing, Pedagogia e Letras para universitários de distintos períodos.

Os candidatos podem se inscrever pela internet (https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSc3BiBB9VuxKZUH-hWbfmqM6P70O61ifQas7_YR7IYYTGeBDQ/viewform?pli=1). Importante destacar que não é mais necessário o uso de código para o preenchimento do formulário.

Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

A secretaria é responsável pelo banco de empregos da Prefeitura do Rio e conta com mais 400 mil currículos com grande diversidade de perfis profissionais. Empresas interessadas nesses perfis devem se cadastrar aqui. Os serviços são gratuitos.