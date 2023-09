Rio será palco do Energy Summit 2024

Evento que é o maior do mundo na área de inovação e empreendedorismo em energia será realizado no Porto Maravilha/Divulgação

O Rio de Janeiro será palco do Energy Summit, principal evento de inovação e

empreendedorismo em energia do mundo. O anúncio foi feito, na última quarta-feira (30/08), pelo governador Cláudio Castro, em Boston, nos Estados Unidos. Realizado em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o Energy Summit vai reunir, em junho de 2024, no Porto Maravilha, mais de 10 mil especialistas de diversos países para discutir os próximos passos da transição energética.

“Retomamos a vocação para receber grandes eventos, como congressos, competições esportivas e shows. Receber o Energy Summit no Rio será um prazer, e

essencial para a criação de novas políticas públicas voltadas para as energias verde

e azul. Estamos transformando o Estado do Rio de Janeiro em referência de

negócios, tecnologia em energia e sustentabilidade da América Latina. O anúncio de

hoje nos coloca como líder global”, ressaltou o governador.

O Energy Summit, que reunirá durante três dias autoridades, líderes globais e os

principais profissionais do setor energético – é uma iniciativa estratégica do MIT

REAP (Programa de Aceleração de Empreendedorismo Regional). A ação envolve

comunidades em todo o mundo para fortalecer ecossistemas empreendedores por

meio de uma metodologia única e inovadora.

“O objetivo é transformar o Rio de Janeiro em um “Vale do Silício”, focado em

energia e sustentabilidade. O Rio é uma das principais cidades quando se fala em

energia. Algumas das maiores empresas estão no estado. E a nossa missão é

incentivar a adoção de boas práticas em tecnologia, lideradas pelo mais prestigiado

centro acadêmico e de negócios do mundo”, afirmou Hudson Mendonça, líder no

Brasil do MIT REAP.

Projetos pioneiros

De acordo com informações do governo, o Estado do Rio irá desenvolver um projeto

pioneiro na área. A ideia é testar a viabilidade da implantação de aeólicas offshore

para a produção de energia, a partir do vento do alto-mar. O Rio de Janeiro também

aposta na energia solar e ocupa o ranking nacional de estados produtores do setor.

Na quarta-feira (30/08), o governador se reuniu com empresários, no Consulado-

Geral do Brasil em Boston. Castro apresentou as oportunidades de negócios no

Estado do Rio, destacando os setores de infraestrutura e de energia verde e azul

como uma das principais apostas do governo para a atração de novos negócios.