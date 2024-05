Rio2C 2024 acontece entre 4 e 9 de junho, na Cidade das Artes no Rio de Janeiro

A edição 2024 está programada para oferecer mais de 500 painéis/Divulgação

Considerado o maior evento de criatividade da América Latina, o Rio2C, que estreou em 2018, acontece este ano, entre 4 e 9 de junho, na Cidade das Artes no Rio de Janeiro, que foi palco em 2023 do encontro que promete revolucionar a indústria criativa. Com o tema “The Age of Awareness” (“A Era da Consciência”), a edição 2024 está programada para oferecer mais de 500 painéis que explorarão perspectivas inovadoras e interdisciplinares.

Segundo Rafael Lazarini, fundador e CEO do Rio2C, a “era da consciência” destaca a importância da criatividade como ferramenta de autoexpressão e construção de um futuro harmônico. “Sempre acreditamos que as atividades criativas são chaves mestras nesse processo, atuando como pontes que nos conectam com nosso mais profundo ‘eu’ e com as complexas teias de relações da sociedade e do planeta,” afirma Lazarini.

Programação de Destaque

Figuras renomadas do setor audiovisual participam do evento, incluindo Ron Leshem, criador da série “Euphoria”; Editi Effiong, produtor executivo nigeriano; Sandra Buffington, produtora e estrategista em impacto social; e Carlos Saldanha, diretor de sucessos como “A Era do Gelo” e “Rio”.

No campo musical, a CEO do Music Managers Forum, Annabella Coldrick, compartilhará suas experiências, ao lado de artistas como Ney Matogrosso e Jão.

Em 2023, o Rio2C gerou um impacto econômico superior a 300 milhões de reais para o Rio de Janeiro. Além disso, fomenta as indústrias criativas, gerando oportunidades de emprego e renda.