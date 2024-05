RIOgaleão recebe exposição “A Origem”

Obras de Beto Gatti estão expostas no embarque internacional, no segundo piso do aeroporto. Artista faz sua estreia no saguão do RIOgaleão com uma escultura e mais três TVs com intervenções em 3D/Divulgação

A exposição “A Origem”, série do artista plástico Beto Gatti, faz sua estreia no saguão do RIOgaleão com uma escultura e mais três TVs com intervenções em 3D. O trabalho está montado na área restrita do embarque internacional, no segundo piso do aeroporto.

Com as obras, Gatti pretende provocar uma reflexão sobre a relação que nós desenvolvemos com o mundo virtual. “Mal percebemos a compulsão que nos guia, nos controla e nos faz destravar incessantemente o celular. Trilhamos um caminho tão paradoxal quanto sem volta: é no mundo virtual que a vida real moderna acontece”, afirma.

O destaque de “A Origem” é a escultura intitulada “Saudade”. Com 2 metros de altura e feita em fibra, a obra aborda o limite – ou a falta dele – entre virtual e real, o fim das distâncias e o embate homem versus máquina, se perguntando se o “homo sapiens 2.0” seria um ciborgue. As obras “Almar”, “What a Wonderful World” e “Antropomorfismo”, imagens em 3D, completam a exibição.

Papel fundamental

O RIOgaleão tem papel fundamental no turismo do Rio de Janeiro, é apoiador incondicional das experiências que a cidade proporciona a seus visitantes e moradores. Como incentivador da cultura carioca, lançou em 2020 o projeto “Arte no RIOgaleão”, que abre espaço para artistas do Rio e de todo Brasil mostrarem a sua arte para o mundo por meio da conexão promovida pelo aeroporto.

Artista é carioca de coração

Beto Gatti é brasileiro e vive no Rio de Janeiro. A passagem do tempo e o impacto da tecnologia na sociedade atual são temas que o inquietam e, por isso, decidiu transformar essas reflexões em arte. Seus trabalhos foram exibidos em importantes eventos de arte, incluindo a Miami Art Basel, além de assinar parcerias com marcas como BMW, Chopard e L’Oréal Brasil.