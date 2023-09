RJ apresenta 1,1 mil pedidos de prisão de traficantes e busca ajuda do governo

Governador Cláudio Castro e o secretário-executivo do Ministério da

Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli (no centro da mesa) em reunião sobre ações na Maré

A Polícia Civil apresentou ao governo federal os 1.128 pedidos de prisão de

traficantes da Maré, resultados de investigações dos últimos anos. As autoridades

de segurança pública do Rio de Janeiro têm como meta montar uma estrutura

conjunta para que esses mandados sejam cumpridos.

A medida foi discutida na manhã desta sexta-feira (29), em uma reunião entre o governo do Estado do Rio de Janeiro com o Ministério da Justiça para acertar uma possível ação da Força Nacional. O objetivo é que o governo federal envie reforços para atuar na comunidade.

Durante reunião com o governador Cláudio Castro, o secretário-executivo do

Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, adiantou que na próxima segunda-feira (2) o ministro Flávio Dino vai lançar “um programa nacional de enfrentamento às organizações criminosas”.

“Essa é uma questão interfederativa, onde o governo federal vai atuar fortalecendo

a presença nos portos, nos aeroportos, nas fronteiras. É a missão central nossa,

mais em perfeita harmonia com os estados”, explicou.

“Se o crime está cada vez mais organizado e estruturado no país, o poder público

precisa estar também cada vez mais integrado para combatê-lo. É um desafio

nacional”, emendou.

Inaceitável

Capelli também comentou a investigação na Maré. “Aquelas imagens que a gente

viu são inaceitáveis. Treinamento de guerrilha urbana à luz do dia, criminosos

andando com fuzis ponto 50, à luz no dia, não é aceitável em nenhum lugar do

mundo.”

Reportagem do programa Fantástico, da Rede Globo, do último domingo (24),

exibiu, com exclusividade, o treinamento tático que bandidos que dominam a favela

recebiam no interior do conjunto de favelas.

A investigação da Polícia Civil, que durou dois anos, reuniu imagens de bandidos

fortemente armados recebendo treinamento em vários momentos do dia, inclusive à

noite com simulação de uso de bombas.

Polícia com poder de fogo

No início da semana, o governador Cláudio Castro disse que a polícia tem poder de

fogo para entrar na Maré.

“O próximo passo agora é prendê-los, tirar os líderes de circulação. Recentemente

encaminhamos diversos líderes para presídios federais”, disse Castro.

“Acho que é possível entrar lá e prender quem tiver que prender, no nosso governo

não há lugar onde o estado não entre”, disse.