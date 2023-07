RJ é primeiro a aderir ao sistema de transparência do Governo Federal

O 20° Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias aconteceu no Auditório do Maracanã

Parceria foi firmada no Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias, que reuniu gestores municipais, estaduais e federais

A Governo do Estado do Rio de Janeiro firmou uma parceria com o Governo Federal, na última sexta-feira (28/07), para ingressar no sistema Obrasgov.br, ferramenta que viabiliza a identificação e monitoramento, por parte dos gestores estaduais, dos recursos federais existentes. Através da plataforma também é possível interagir com os gestores responsáveis pelas políticas executadas. A adesão aconteceu durante a cerimônia de abertura da 20ª edição do Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias, realizada no Auditório do Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, na Zona Norte da cidade, e contou com a participação do vice-governador, Thiago Pampolha (União Brasil).

Além de atender a diversos acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU), Obrasgov.br também atenderá às demandas da sociedade por informações objetivas, atualizadas e centralizadas, conforme explicou o vice-governador.

“É fundamental entender a dimensão do trabalho que é feito nessa rede. Temos muitos desafios e estamos fazendo o dever de casa, ouvindo e entendendo as necessidades dos municípios e da sociedade. Estamos à disposição do bom serviço público e do bom debate técnico para servir ainda melhor à população, com entregas cada vez mais efetivas, sempre pautadas no diálogo e na transparência”, disse Thiago Pampolha.

Realinhamento do RioSolidario

No evento, também foi realinhada a atuação do RioSolidario, que passou a integrar as Redes de Parcerias Regionais, para viabilizar a formação e a qualificação das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) do Rio.

As parcerias são resultado do trabalho executado pela Secretaria Extraordinária de Representação do Governo do Rio de Janeiro, em Brasília (DF), liderada pelo secretário André Moura (PSC-SE), que enalteceu o empenho dos vários órgãos das três esferas de governo na ampliação da rede.

Diferentes esferas da gestão pública

De acordo com informações do Governo do Estado, até a última quinta-feira (27), diversos representantes de diferentes esferas da gestão pública fluminense participaram de reuniões técnicas e de capacitação, voltadas para a formação de gestores. Entre eles está Sandra Lima, subsecretária de Projetos Especiais e Gestão de Convênios de Queimados, na Baixada Fluminense. Sandra, que participa dos fóruns desde o início, em 2008, destaca a importância de ser uma servidora bem formada e com capacitação para entregar serviços públicos eficientes à população.

“Com a gestão de risco nós conseguimos recuperar recursos que estavam perdidos de gestões anteriores, que não tinham essa capacitação. Então isso foi um grande facilitador. Ainda na fase de transição de governo a gente conseguiu fazer captação e celebração de recursos que não tinham em outras gestões, porque justamente faltavam qualificação das outras equipes”, disse Sandra Lima.

Até o momento, 35 municípios do Rio de Janeiro aderiram ao Obrasgov.br. O número corresponde a 40% do território fluminense e 70% da população do Estado.