RJ recebe R$ 20 milhões em maquinário agrícola federal após articulação política

Com investimento de R$ 20 milhões do programa INOVA, 44 cidades fluminenses receberam 141 equipamentos agrícolas para modernizar a infraestrutura rural e o interior do Estado do RJ

Uma grande cerimônia no Parque Municipal de Eventos de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio, marcou a entrega de 141 equipamentos agrícolas para 44 municípios fluminenses, na última sexta-feira (19). O evento reuniu prefeitos, parlamentares e lideranças políticas para formalizar a distribuição de 18 retroescavadeiras, 25 escavadeiras hidráulicas, 88 triciclos e 10 quadriciclos, somando um investimento de R$ 20 milhões voltado ao fortalecimento da infraestrutura rural.

A chegada dos maquinários foi viabilizada pela mediação política do ex-presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), e do deputado federal Lindbergh Farias (PT), que intermediaram as negociações entre as prefeituras e a gestão federal. Com forte base no interior, Ceciliano enalteceu a visão municipalista da atual gestão.

“O presidente Lula governa focando na interiorização. O recurso precisa chegar diretamente na ponta para transformar a vida de quem está fora das capitais. Essa foi uma das entregas mais complexas dos últimos tempos pelo volume de cidades atendidas simultaneamente”, pontuou.

Foco no regional pelo INOVA

O repasse integra o Programa Nacional de Máquinas, Equipamentos e Veículos para o Desenvolvimento Regional e Territorial (INOVA), gerenciado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). A estratégia do programa é apoiar municípios com menor dinamismo econômico e infraestrutura defasada, reduzindo as assimetrias regionais por meio do fornecimento de frotas adequadas à realidade local.

Cidades fluminenses beneficiadas

Os equipamentos foram destinados aos seguintes municípios: Angra dos Reis, Aperibé, Areal, Barra Mansa, Barra do Piraí, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cambuci, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro de Abreu, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Itaguaí, Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Comendador Levy Gasparian, Mangaratiba, Mendes, Miracema, Paracambi, Paraíba do Sul, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Itaocara, Quatis, Quissamã, Rio Claro, Rio das Flores, Santa Maria Madalena, Sapucaia, Silva Jardim, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Três Rios e Vassouras.

Além do fomento produtivo, o INOVA prioriza o socorro a cidades em situação de emergência, garantindo suporte rápido a locais vulneráveis.

O prefeito de Itaguaí, Haroldo Jesus (PDT), ressaltou o impacto prático da medida: “Esse maquinário dará um suporte essencial para a nossa infraestrutura, sendo fundamental para as ações de limpeza e organização urbana, especialmente nos períodos de fortes chuvas”.