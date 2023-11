RJ registra o maior número de casos de violência sexual contra mulheres dos últimos 9 anos, diz ISP

O Dossiê Mulher foi lançado durante cerimônia na Sala Cecília Meireles, no Centro do Rio

O Estado do Rio de Janeiro registrou 7.363 casos de violência sexual contra

mulheres em 2022. O número é o mais elevado dos últimos nove anos, segundo

levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP), e faz parte do Dossiê Mulher,

lançado nesta terça-feira (31), durante cerimônia na Sala Cecília Meireles, no Centro do Rio.

A maior parte dos casos registrados aconteceu na Região Metropolitana, com 5.399

casos, ou 73,3% das ocorrências.

Dentre os crimes que estão nesta categoria, o mais registrado foi o estupro, com

4.907 casos. Em seguida vem a importunação sexual, com 1.642 ocorrências.

O estudo também contabilizou casos de assédio sexual (314), tentativa de estupro

(259), ato obsceno (190), violação sexual mediante fraude (51), que é classificado

como ter conjunção carnal ou ato libidinoso com alguém mediante fraude ou

dificulte a livre manifestação da vontade da vítima.

E com exceção de violação mediante fraude, todos os outros crimes relacionados à

violência sexual registraram aumento no estado em comparação com 2021.

O perfil das mulheres vítimas de violência sexual no Rio de Janeiro é,

predominantemente, de mulheres negras e solteiras. Nos casos de estupro, a

maioria tinha idade entre 18 e 29 anos.

As mulheres negras também são maioria das vítimas dos 111 casos de feminicídio

registrados no ano passado. Elas correspondem a 60% dos casos.