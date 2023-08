RJ tem 10 projetos de transporte no novo PAC

As obras na ponte Rio-Niterói são uns dos destaques do programa no Rio de Janeiro

Com a retomada de investimentos proposta pelo novo PAC, do Governo Federal, a infraestrutura de transportes do Rio de Janeiro deve ser incrementada com dez ações de estudos de novas concessões e obras de rodovias federais concedidas, além de investimentos em ligações rodoviárias com outros estados. As obras na ponte Rio-Niterói, possíveis por meio de recursos privados, e a adequação da linha férrea de Barra Mansa são uns dos destaques do programa no Rio de Janeiro.

No total, serão R$ 20,6 bilhões investidos nas intervenções elencadas pelo Governo Federal como prioridade para o estado – sendo R$ 16,2 bilhões para rodovias e R$ 4,4 bilhões para ferrovias. Seguindo as diretrizes da gestão, todas elas devem considerar os impactos sociais e ambientais, além de garantir melhorias na malha viária e no nível dos serviços prestados. A região Sudeste como um todo contará com R$ 96,1 bilhões em investimentos públicos e privados.

“O programa é um pacto entre os entes federativos para impulsionarmos o desenvolvimento do país, com infraestrutura de qualidade e geração de emprego e renda. Investir na malha viária de qualidade também é fortalecer a economia e fomentar o bem-estar da população”, disse o ministro dos Transportes, Renan Filho.

Intervenções e melhorias

Também fazem parte do Novo PAC as intervenções e melhorias nos serviços prestados oriundos das concessões rodoviárias previstas para o estado, como ocorre nas BR-116, BR-465 e BR-493 – que formam o Sistema Rodoviário Rio-Valadares, que liga a capital do Rio de Janeiro ao município de Governador Valadares, em Minas Gerais. Também deve ser lançado ainda neste ano o edital de licitação da BR-040/495/MG/RJ, a Rio-BH.

As obras públicas e concessões à iniciativa privada em rodovias e ferrovias somam cerca de 300 empreendimentos e aproximadamente R? 280 bilhões, sendo R? 79 bilhões em recursos do Orçamento Geral da União e R? 201 bilhões em investimentos privados.