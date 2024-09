RJ tem 59 municípios com risco muito alto de incêndio florestal

Alerta Rio mostra que tempo permanece quente e seco em todo o estado

Em meio ao período de altas temperaduras e clima seco no Estado do Rio de Janeiro, já foram contabilizados 16 ocorrências de fogo em vegetação nesta sexta-feira (13). O Alerta Rio mostra que 59 dos 92 munícipios estão com risco muito alto de incêndio florestal. Os termômetros marcaram 40ºC, aumentando a umidade relativa do ar para valores entre 12% e 20%. O Centro de Operações Rio (COR) listou recomendações para a populção fluminense manter-se saudável, diante das atuais condições climáticas.

Recomendações para situação de baixa umidade relativa do ar: beber água; evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h; usar soro nos olhos e nariz para evitar o ressecamento; usar protetor solar; Não queimar lixo e mato; manter os ambientes arejados.

Na última quinta-feira, o Rio teve mais de 350 focos registrados. No total, já são mais de 16 mil ocorrências de incêndios florestais, desde o início do ano. Os registros de fogo em vegetação cresceram mais de 90% no Estado em relação ao mesmo períododo de 2023, em que o Corpo de Bombeiros Militar(CBMERJ) atuou em 11.037 frentes de combates.

Alto número de fogos em vegetação

Perante ao alto número de fogos em vegetação registrados, o novo comandante da corporação, Tarciso de Salles Junior, determinou a criação de um gabinete de crises voltado para a gestão dos incêndios florestais que atingem alguns pontos do Rio de Janeiro. Ele também assumiu a Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC-RJ), no último dia 3.

Somente em 2024, o Governo do Estado já investiu no CBMERJ R$ 115 milhões diretamente no reforço operacional visando o combate a incêndios florestais. Para isso, a corporação conta com motobombas portáteis, abafadores, bombas costais, foices, enxadas, enxadões, pás de campanha e tanques flexíveis com capacidade para 25 mil litros, que permitem o abastecimento de água pelos helicópteros da corporação.