RJ tem quase 30 parlamentares concorrendo em premiação dos melhores do Congresso Nacional

Considerada a premiação mais relevante do cenário político brasileiro, realizado desde 2006, o Prêmio Congresso em Foco tem o objetivo de promover boas práticas e destacar os melhores integrantes do parlamento nacional. A votação popular ocorreu em julho e a revelação dos vencedores acontecerá em cerimônia no próximo dia 29/08, em Brasília, no Distrito Federal, com transmissão online.

Durante o período, o público teve a oportunidade de votar virtualmente para escolher os 40 melhores parlamentares (25 deputados e 15 senadores) do Brasil, além dos cinco melhores por região em cada casa legislativa. O processo foi auditado interna e externamente pela Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF), que certificou a segurança da eleição.

Em 2023, foram destaques do estado do Rio de Janeiro os deputados Chico Alencar (PSOL), Benedita da Silva (PT), Glauber Braga (PSOL), Jandira Feghali (PCdoB), Pastor Henrique Vieira (PSOL), Talíria Petrone (PSOL) e Tarcísio Motta (PSOL), além dos senadores Carlos Portinho (PL) e Romário (PL-RJ).

Além deles, neste ano, pela Câmara dos Deputados, estão na disputa Altineu Côrtes (PL), Bebeto (PP), Daniela do Waguinho (União Brasil), Doutor Luizinho (PP), Gutemberg Reis (MDB), Helio Lopes (PL), Jorge Braz (Republicanos), Julio Lopes (PP), Juninho do Pneu (União Brasil), Laura Carneiro (PSD), Luciano Vieira (PL), Luis Carlos Gomes (Republicanos), Luiz Lima (PL), Marcelo Queiroz (PP), Marcos Soares (União Brasil), Pedro Paulo (PSD), Reimont (PT), Roberto Monteiro Pai (PL), Sargento Portugal (Podemos) e Soraya Santos (PL).

Júri especializado

Além do voto popular, um júri especializado e um grupo de jornalistas que cobrem o Congresso Nacional também elegem os melhores do ano. O júri ainda seleciona os destaques nas categorias especiais ”Apoio à Indústria”, ”Clima e Sustentabilidade” e ”Cidades Inteligentes”, que têm o apoio da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) e do Ibrachina.

Todos os parlamentares do Congresso Nacional podem concorrer ao prêmio, desde que não estejam respondendo a processos de improbidade administrativa ou acusações criminais, nem tenham feito apologia à tortura, violência ou práticas contrárias ao Estado Democrático de Direito. Aqueles que faltaram a duas ou mais edições anteriores também estão excluídos.

Vale ressaltar que, de acordo com levantamento do site ”Congresso em Foco”, até maio deste ano, mais de 100 deputados estavam sendo investigados ou eram réus criminais, e 80 respondiam por improbidade administrativa. Ao longo de suas 16 edições, o Prêmio Congresso em Foco já homenageou parlamentares de 24 partidos de diferentes orientações políticas.