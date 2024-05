RJ terá delegacia especializada em investigar mortes de policiais

O Governo do Estado do RJ poderá criar uma delegacia para investigar

exclusivamente a morte de agentes de segurança pública. O texto, aprovado pela

Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) na última semana, foi sancionada pelo

governador Cláudio Castro (PL), que está autorizado a criar na estrutura da

Secretaria de Estado da Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Investigação de

Mortes de Agentes de Segurança Pública no Estado.

A Lei 10.347/2024, que é originária de um projeto de lei do deputado Rosenverg

Reis (MDB), prevê que a unidade deverá adotar procedimentos policiais para a

defesa dos agentes de Segurança Pública, como registrar, investigar e abrir

inquérito contra quaisquer tipos de conduta que coloquem esses profissionais em

situação de risco. As despesas relacionadas à implementação da proposta serão

financiadas com recursos da própria secretaria. Se necessário, esses recursos

serão suplementados.

Fogo Cruzado

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, de janeiro a agosto de 2023, 100 agentes de

segurança pública foram baleados na Região Metropolitana. Desse total, 44

morreram e 56 ficaram feridos. Em média, é como se um agente fosse baleado a

cada dois dias na cidade. Pelo mapeamento do Instituto, os policiais militares –

responsáveis pelo policiamento ostensivo e repressivo – foram os mais atingidos,

representando 77% dos agentes baleados.