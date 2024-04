Rodrigo Amorim será candidato a prefeito do Rio pelo União Brasil

O bolsonarismo estará bem dividido nas eleições municipais do Rio de Janeiro de2024. Além de Alexandre Ramagem (PL) e Otoni de Paula (MDB), agora conta com Rodrigo Amorim pelo UB

O bolsonarismo estará bem dividido nas eleições municipais do Rio de Janeiro de2024. Além de Alexandre Ramagem (PL) e Otoni de Paula (MDB), o União Brasil confirmou a candidatura do deputado estadual Rodrigo Amorim. A direita e centro-direita também contam com Pedro Duarte (Novo) e Marcelo Queiroz (PP). Do outro lado do espectro político, estão Eduardo Paes (PSD) pelo centro, e à esquerda Tarcísio Motta (PSol). Dani Balbi (PCdoB) chegou a lançar candidatura, mas não recebeu apoio dentro da federação que inclui seu partido, o PT e o PV.

O União conta com um bom naco do tempo de Tv e do fundo partidário, além do poderoso presidente da Alerj Rodrigo Bacellar. E foi ele que bateu o martelo pela candidatura de Amorim, de acordo com Berenice Seara/Tempo Real. A primeira reunião da equipe já acontece nesta quinta. E no anúncio oficial, ainda sem data, serão convidados os futuros adversários que dividem o mesmo campo ideológico.

“Para deixar claro que as candidaturas podem até significar diferentes propostas para o Rio, mas estão muito além de um projeto individual ou partidário. Proponho, inclusive, a formação de uma frente de centro-direita, com as candidaturas que têm visões parecidas e o objetivo de fazer oposição à proposta de centro-esquerda oferecida por Paes”, disse Amorim ao Tempo Real.

Rodrigo Amorim, em 2018, foi o candidato a deputado estadual mais votado, com 140 mil votos. Atualmente, em seu segundo mandato na Alerj, preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), considerada a mais importante da casa. Ele também foi candidato a vice-prefeito na chapa de Flávio Bolsonaro em 2016. (Com informações do Diário do Rio