Rodrigo Bacellar completa um ano à frente da Alerj

Bacellar destaca diálogo “acima de bandeiras e partidos”

O deputado estadual Rodrigo Bacellar completou ontem (2) um ano como

presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e destaca avanços da sua

gestão à frente do Parlamento.

Para o parlamentar, sua gestão se caracteriza pelo posicionamento firme em pautas

sensíveis como segurança pública, e diálogo permanente, independente de partidos

e ideologias. “Desde a posse deixei claro que seria uma gestão que respeitaria a

pluralidade da Casa e não deixaria de entrar em debates de interesse da

população, sabendo separar minha relação com o governador da minha posição

como presidente do parlamento”, comentou.

Neste primeiro ano de gestão, a Alerj implementou a Sala Lilás, em auxílio às vítimas de violência doméstica, instalou cinco Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) e resgatou o Palácio Tiradentes como sede histórica da Alerj.

“O resultado disso é que temos um recorde de maior número de aprovação de

projetos em todas as comissões, em especial na Comissão de Constituição e

Justiça (CCJ). O Estado do Rio precisava resgatar seu respeito e, em um momento

de crise financeira, nós estamos conseguindo em harmonia com os outros poderes

fazer o Estado sobreviver a esse momento difícil”, comentou o presidente da Alerj.

A Alerj aprovou leis voltadas à população carente, além de incentivos aos mais

diversos setores do comércio, da indústria e da agricultura familiar, com a

renovação de benefícios fiscais, visando à geração de emprego e renda. Em 2023,

as 37 comissões permanentes da Casa realizaram um total de 209 Reuniões

Ordinárias, 174 Reuniões Extraordinárias e 159 audiências públicas. Foram feitos

1.404 pareceres em plenário.