Rodrigo Pacheco chama PL do Aborto de medida de irracional

BRASÍLIA – Um dia após o Senado ser palco de uma audiência dominada por conservadores e defensores do projeto de lei antiaborto em caso de estupro, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), declarou em discurso que o que propõe o texto é uma “irracionalidade”

“Quando se discute a possibilidade de equiparar o aborto em qualquer momento ao crime de homicídio, que é definido pela lei penal como matar alguém, é uma irracionalidade. Isso não tem o menor cabimento, a menor lógica, a menor razoabilidade”, disse Pacheco.

“Evidente que uma mulher estuprada, que uma menina estuprada, elas têm o direito de não conceberem aquela criança. Essa é a lógica penal respeitável do entendimento religioso, claro”, disse ainda.

A crítica de Pacheco à falta de pluralidade no debate destaca a importância de ouvir todas as vozes e considerar diferentes perspectivas, incluindo as mulheres senadoras.