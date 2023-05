Romário dispara oito palavrões durante discurso em Itaboraí

No palco com Romário estavam o governador do Rio, Cláudio Castro

O senador Romário (PL-RJ) saudou quem participava da comemoração do

aniversário de 190 anos de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, de

maneira inesperada: “Boa noite, caralho”. O vídeo viralizou na internet.

Os palavrões, no entanto, não param por aí. O parlamentar fluminense citou outros

sete em um minuto e meio. No palco com o senador estavam o governador do Rio,

Cláudio Castro (PL), o cantor Léo Santana e o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli

(PL), a quem o ex-jogador elogiou a gestão.

Ao apresentar os políticos e artista, Romário disse se tratarem de “três picas de

cachorro”, expressão de cunho positivo. Abraçado a Castro, o parlamentar afirma

que “não era hora de falar de política”, mas começa a relatar as dificuldades que o

estado tem enfrentado nos últimos anos, e novamente não poupa palavrões ao

qualificar os dirigentes e parlamentares das últimas gestões.

“Nos últimos cinco, dez anos, a gente só tem visto uma porrada de merda, de filho

da puta, cachorro, ladrão do caralho. Aí chega esse cara aqui para resolver todos

os nossos problemas. Amém!”, afirma o senador, dizendo mais palavrões para

elogiar Castro.