Romário é condenado por xingar mulher de ‘piranha’

Romário foi condenado a pagar R$ 10 mil de indenização após xingar

mulher em rede social

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) condenou o ex-jogador e senador Romário (PL)

a pagar R$ 10 mil a uma seguidora por chamá-la de “piranha” em uma publicação

em uma rede social em janeiro. Ainda cabe recurso.

A decisão é do juiz Marcelo Almeida de Moraes Marinho, do 1º Juizado Especial

Cível da Regional da Barra da Tijuca, que sentenciou o senador por danos morais.

A confusão começou quando Renata Romão Cardoso chamou o senador de “seu

fadado” [sic] em um post dele no Instagram após o parlamentar elogiar técnicos de

futebol no Dia do Treinador de Futebol.

O ex-jogador, então, a chamou de “piranha”. Por conta disso, Renata Cardoso

processou Romário. Pelo o que consta na decisão do magistrado, o ex-jogador não

apresentou defesa no processo.

“Razão pela qual tenho como verdadeiros os fatos arguidos na inicial em função do

efeito da revelia”, disse o juiz em sua decisão. E concluui: “Se o réu não contestar a

ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.”