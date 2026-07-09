Romário tem pagamentos da CazéTV penhorados por dívida de R$ 32 milhões

Romário foi processado pela empresa Koncretize Projetos e Obras Ltda

A Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta quarta-feira (8) a penhora de valores que o senador Romário (PL-RJ) tenha a receber da CazéTV para o pagamento de uma dívida de R$ 32,4 milhões. A decisão foi proferida pela 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no âmbito de uma ação de cumprimento de sentença movida pela empresa Koncretize Projetos e Obras Ltda.

Segundo a decisão, a CazéTV deverá apresentar à Justiça a íntegra dos contratos firmados com o ex-jogador, além de propostas comerciais, notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento e demais documentos relacionados à sua contratação para a cobertura da Copa do Mundo de 2026.

A Justiça determinou ainda que a CazéTV esclareça se a contratação foi realizada por outra empresa integrante da cobertura do Mundial.

Empresa contratante

A decisão estabelece que, caso o contrato tenha sido firmado por “outra empresa do grupo empresarial do qual faz parte a CazéTV, coligada, parceira comercial, produtora, agência, plataforma, patrocinador ou qualquer outra pessoa jurídica integrante da cadeia econômica da cobertura da Copa de 2026”, a empresa deverá informar qual é a contratante ou responsável pelos pagamentos, com sua completa identificação.

O objetivo é localizar eventuais créditos que possam ser utilizados para quitar parte da dívida.

O débito cobrado atualmente é de R$ 32,4 milhões e decorre de uma ação envolvendo a Koncretize Projetos e Obras Ltda., que processa Romário e uma empresa ligada ao senador. O processo tramita sob segredo de Justiça e está na fase de cumprimento de sentença.

De acordo com informações do processo, a origem da disputa remonta ao antigo Café Onze Bar, empreendimento do qual Romário era sócio. A Koncretize foi contratada para administrar o estacionamento do estabelecimento utilizando elevadores para veículos.

Após o encerramento das atividades do bar, em 2011, surgiram divergências sobre a retirada dos equipamentos. Posteriormente, Romário assinou um termo de confissão de dívida, em valor próximo de R$ 1,5 milhão, para encerrar a controvérsia. Segundo a empresa credora, porém, o acordo não foi cumprido.

Com a incidência de juros, correção monetária, multas e demais encargos, o débito chegou aos atuais R$ 32,4 milhões.