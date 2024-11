Rompimento de adutora provoca morte e desabamento de casas em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio

Casas que desabaram após rompimento de adutora na Rua Opalas. O corpo de Marilene Rodrigues foi encontrado sob os escombros/Armando Paiva/Agência O Dia

Água invadiu residências da Rua das Opalas e Marilene Rodrigues, 79, morreu soterrada. Mulher e cachorro foram resgatados com vida

Uma idosa morreu soterrada após o rompimento de uma adutora provocar o desabamento da casa dela na madrugada desta terça-feira (26). O caso aconteceu na Rua das Opalas, em Rocha Miranda, na Zona Norte, e o corpo de Marilene Rodrigues, de 79 anos, foi encontrado no início da manhã. O incidente afetou outros imóveis, veículos chegaram a ser arrastados pela água e uma cratera se abriu no local. A via está interditada.

O Corpo de Bombeiros informou que o quartel de Irajá foi acionado às 3h30 para uma ocorrência de desabamento de edificação, na Rua das Opalas, no nº 90. Militares encontraram a idosa morta sob os escombros de uma casa e resgataram outra mulher com escoriações nos membros, que não quis ser levada para o hospital. Um cachorro também foi encontrado com vida.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que a Rua das Opalas está interditada por conta do rompimento e houve queda de estrutura, na altura da Rua dos Diamantes. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver á água tomando a rua, durante a madrugada. As imagens mostram casas sendo invadidas e carros cobertos pelo alagamento que se formou na via. Confira abaixo.

Adutora de concreto

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) informou que o Sistema Ribeirão das Lajes opera com 73% da capacidade a pedido da Águas do Rio, para contenção e reparo da adutora que rompeu. Já a manutenção do Guandu, que é um sistema distinto, segue sem alterações no cronograma.

A concessionária informou também que os reparos levam de um a dois dias e o fornecimento está suspenso nas áreas impactadas.

Segundo a empresa, no momento do rompimento, passavam 511 litros de água por segundo naquele trecho. A adutora é de concreto e tem diâmetro de 1,75 metros.