Rompimento entre Bacellar e Eduardo Paes movimenta disputa pela presidência da Alerj

Deputado federal Pedro Paulo já iniciou negociações com MDB e PP. O PL de Altineu Côrtes também fará parte das negociações

O racha provocado pelo bate-boca entre o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União), e o prefeito reeleito do Rio, Eduardo Paes, (PSD), já começou a movimentar peças do tabuleiro da disputa pela presidência da Casa.

Deputado federal Pedro Paulo (PSD), presidente do PSD do RJ, já iniciou negociações com o presidente estadual do MDB, Washington Reis, e do PP, Doutor Luizinho.

A ideia é construir um campo majoritário de partidos para formar um nome contra Bacellar. Pedro Paulo também quer incluir nesse projeto o deputado federal e presidente regional do PL, Altineu Côrtes, que foi contra o nome de Bacellar na eleição da Mesa Diretora, em 2023. Sua opção era o deputado Jair Bittencourt, o que levou a um racha no PL.

“O PSD ficou mais forte na capital. O PL, por sua vez, fez 22 prefeituras e também se fortaleceu. Já o MDB, manteve seu peso e a prefeitura de Caxias. O PP foi outro que cresceu e ficou com Nova Iguaçu. Já o União Brasil saiu enfraquecido, pois elegeu Márcio Canella para a prefeito de Belford Roxo em função da força do próprio candidato. Nada teve a ver com o partido”, avalia Pedro Paulo.

Menos troca de insultos

Para ele, é preciso parar com as agressões e as trocas de insultos para falar de política. Segundo ele, os três partidos têm nomes de peso para a disputa na Alerj. Estariam incluídos aí Claudio Caiado (PSD), Gustavo Tutuca (PP) e Rosenverg Reis (MDB).

Entenda o caso

Na abertura da sessão plenária da Alerj, na manhã desta quinta-feira (10), o presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União Brasil), reagiu duramente à entrevista concedida pelo prefeito Eduardo Paes que disse que o Parlamento fluminense faz extorsão política com o governador Cláudio Castro.

Chamando Paes de “vagabundo”, disse que se pudesse, gostaria de enfrentá-lo em campo aberto. “Estou falando: se você é homem vamos marcar um debate na Praça XV para todo mundo ver, não usa jornal para me atacar e nem para atacar o Parlamento”.

Ainda reagindo a declarações de Paes, o parlamentar chamou o legislativo carioca de “puxadinho da prefeitura”.