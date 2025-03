“Rota da Mulher SEMUNI” reúne centenas de mulheres em Cabuçu

Cabuçu foi o primeiro bairro na “Rota da Mulher SEMUNI”. Nesta segunda-feira (10), o projeto, promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (SEMUNI), desembarcou na quadra poliesportiva da Praça de Cabuçu. Centenas de mulheres da região foram ao local em busca de serviços gratuitos voltados exclusivamente para o público feminino, como atendimento em saúde, assistência social, beleza e estética.

A ação, que será realizada em diferentes bairros da cidade até o dia 15, acontece em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no último sábado (8). Em Cabuçu, as mulheres aproveitaram a oportunidade para fazer exames, como mamografia e ultrassonografia transvaginal, além de atendimentos médico e odontológico, vacinação e testes rápidos de IST’s.

Além dos serviços de saúde, elas aproveitaram o dia para um autocuidado e receberam maquiagem, penteado e design de sobrancelhas. Além da oferta de serviços públicos gratuitos para as mulheres, a “Rota da Mulher SEMUNI” também reconhece ações praticadas por elas consideradas capazes de transformar vidas.

A “Rota da Mulher SEMUNI” terá mais cinco dias de atendimento e vai passar, até sábado (15), pelos bairros Km 32, Jardim Tropical, Vila de Cava, Comendador Soares e Austin. No domingo (16), a ação será encerrada com o plantio de mudas no Paço das Laranjeiras, na Vila Light, por meio do projeto “Mulheres Iguaçuanas Plantando o Futuro”.