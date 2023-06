Roubo de cargas causou prejuízo de R$ 1,2 bi em 2022, diz pesquisa

No último ano, foram registrados 13.089 boletins de ocorrência por

roubos de carga

Uma pesquisa da NTC&Logística (Associação Nacional do Transporte de Cargas e

Logística) mostrou que o roubo de cargas causou prejuízo de R$ 1,2 bilhão em

2022. A perda foi menor quando comparada a 2021, que registrou R$ 1,25 bilhão

em deficit.

carga. A região Sudeste é quem lidera com folga em número de casos, com 85,1%

de registros da prática criminosa.

Leia os dados de outras regiões: Sul – 6,12%; Nordeste – 4,6%; Centro-oeste –

2,8%; Norte – 1,2%. O número de ocorrências registrado em 2022, porém, foi o

menor dos últimos 5 anos. Em 2017, foram 25.950 boletins por roubo de carga.

Segundo o levantamento, os produtos mais visados por criminosos são

combustíveis, produtos alimentícios e farmacêuticos, autopeças e confecções. Em

março, um estudo realizado pela Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio

de Janeiro) mostrou que o roubo de cargas no Estado do Rio de Janeiro durante

2022 causou um prejuízo de R$ 388 milhões. Foram registradas 4.239 ocorrências,

uma média de 12 roubos de carga por dia. O valor, no entanto, é o menor em 8

anos e significou uma queda de 6% em relação a 2021.