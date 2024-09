Roubos de carga e de veículo dobraram em agosto no estado, segundo o ISP

Celulares apreendidos na Uruguaiana, no Centro do Rio

Em agosto, o Estado do Rio registrou um aumento nos principais índices de roubo, segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP). Dois números, os de roubos de veículo e de carga, dobraram na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em agosto, foram registrados 2.835 roubos de veículo, média de quatro casos por hora. Em comparação a agosto de 2023, o índice subiu 98,5%. Outro aumento expressivo foi o de roubos de carga, que passaram de 154 em agosto do ano passado para 327 no mesmo mês deste ano: alta de 112%.

Na análise do acumulado de janeiro a agosto, os roubos de veículo tiveram alta de 23,3% em relação aos oito primeiros meses de 2023; já as ocorrências de roubo de carga tiveram redução de 24,4% no mesmo período. No início de setembro, o governador Cláudio Castro exonerou o então secretário de Polícia Civil, Marcus Amim, justificando a decisão devido a um “aumento gigante da violência” no estado.

Outros índices de roubo tiveram alta em agosto: de celular (28,5%) e de rua (11,1%) — este, um agregado dos roubos a pedestre, de celular e em ônibus.

Houve crescimento ainda nos furtos — quando o bem é levado pelos criminosos sem o uso de violência. Em agosto, foram 14.836 registros de todos os tipos de furto, alta de 4,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os furtos de veículo tiveram alta de 7,6% no mês, enquanto os furtos de celular apresentaram queda de 4,1%.