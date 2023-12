Sã João de Meriti inaugura mais uma Unidade de Saúde da Família

Essa é a quinta unidade criada na atual gestão e a 22ª do munícipio

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, inaugura nesta quinta-feira (8), às 10h, a Unidade de Saúde da Família (USF) Almir Gonçalves da

Silva, no Parque José Bonifácio.

O objetivo é aumentar o acesso da população aos serviços de Estratégia de Saúde

da Família, que trabalham com a promoção da saúde e a prevenção de doenças.

Essa é a quinta unidade criada durante a atual gestão e a 22ª do munícipio.

A estimativa é de que o posto atenderá cerca de seis mil pessoas por mês com

vacinação, pré-natal, teste do pezinho, acompanhamento odontológico, visita e

atendimento domiciliar e diversos outros serviços de uma UBS e do Programa

Saúde da Família.

Além disso, o posto contará com três consultórios odontológicos, ambulatório de

pediatria, ginecologia e cardiologia; programas de combate e prevenção à

tuberculose, hanseníase, DST/Aids e Hiperdia.