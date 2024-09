‘Sabadão da Saúde em São João de Meriti terá ênfase na saúde da mulher

No próximo sábado, 28 de agosto, todas as 20 Unidades de Saúde da Família de São João de Meriti estarão funcionando das 8h às 15h. Além delas, o Posto de Saúde Jardim Sumaré, o Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato de Azevedo, o Centro Especializado em Reabilitação e o Centro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia também abrirão. O objetivo é expandir e simplificar o acesso da população aos serviços de saúde, sem a necessidade de agendamentos prévios. Essa é a terceira edição do “Sabadão de Saúde”, que já tem outras datas marcadas: 19 de outubro, 9 de novembro e 7 de dezembro.

Esta semana a ênfase será na saúde da mulher com coleta de preventivo, pré-natal, planejamento familiar e agendamento para exame de mamografia e para colocação e retirada do DIU em todas as USFs. As crianças farão aplicação de flúor e receberão um kit de saúde bucal nos postos: Coelhão, Coelhinho, Vila Rosali, Vila União, Gato Preto, Tucão, Novo Rio, Parque Araruama, Almir Gonçalves e Guarani.

Outros serviços que estarão disponíveis: consultas médicas, odontologia, aferição de pressão arterial, curativos, vacinação, coleta de exames laboratoriais (até as 9h, mediante jejum de 8h a 10h), atualização do Programa Bolsa Família e do Cartão SUS. Algumas unidades também oferecerão atendimentos em cardiologia, ginecologia, ortopedia, pediatria, otorrinolaringologia e optometria. A Policlínica Aníbal Viriato atenderá somente pacientes com agendamento prévio, enquanto as demais unidades terão um limite de consultas por profissional. É fundamental que os moradores apresentem a cópia dos seguintes documentos para garantirem o atendimento: identidade, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

O Sabadão da Saúde, que em suas primeiras edições atendeu quase 11.300 pessoas, é uma extensão do Programa Saúde para Todos. Desde maio deste ano, todos os sábados, entre oito e 12 Unidades de Saúde da Família (USFs) estão abertas, das 8h às 13h, para acolher a população.

Endereços das unidades participantes do “Sabadão da Saúde”:

* Centro Especializado em Reabilitação – Rua Iracema, esquina com Rua Estrela Dalva – Parque Novo Rio

* Centro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia – Rua Valério Villas Boas, 11 – Centro

* Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato de Azevedo – Rua Pastor Joaquim Rosa, s/n – Jardim Meriti

* Unidade de Saúde da Família Almir Gonçalves Silva (Parque José Bonifácio) – Av. Bela Vista, s/n – Parque José Bonifácio (próximo ao CIEP 175)

* Unidade de Saúde da Família Carmem Bandeira de Mello (Tibagi) – Rua Tibagi, s/n – Jardim Metrópole

* Unidade de Saúde da Família Dr. Jorge Tannus Rejane (Porto Alegre) – Rua Fernandes de Queirós, s/n – Jardim Metrópole

* Unidade de Saúde da Família Everaldo de Almeida Freire (Coelhão) – Rua Ex-Combatente, s/n – Coelho da Rocha

* Unidade de Saúde da Família Jackson Martins (Sarapuí) – Rua Sumidouro, 100 – Vilar dos Teles

* Unidade de Saúde da Família Jacy Alves dos Santos Jr. (Vila São José) – Av. Comendador Teles, 9 – Vilar dos Teles

* Unidade de Saúde da Família Maria da Glória Costa (Guarani) – Av. João Venâncio da Rosa, s/n – Jardim Metrópole

* Unidade de Saúde da Família Morro das Pedras – Rua Morro das Pedras, s/n – Vilar dos Teles

* Unidade de Saúde da Família Parque Alian – Rua Jaspen, s/n – Parque Alian

* Unidade de Saúde da Família Parque Araruama – Av. Dionísio Rocha, 207 – Parque Araruama

* Unidade de Saúde da Família Salvador José de Lima (Gato Preto) – Rua Ceci, s/n – Éden

* Unidade de Saúde da Família Tucão – Av. Automóvel Clube, s/n – Vilar dos Teles

* Unidade de Saúde da Família Valério Vilas Boas Filho (Coelhinho) – Rua Manoel Cunha, s/n – Coelho da Rocha

* Unidade de Saúde da Família Venda Velha (Parque Novo Rio) – Av. Estácio de Sá, s/n – Venda Velha

* Unidade de Saúde da Família Vila Jurandir – Rua Joaquim Couto, s/n – Éden

* Unidade de Saúde da Família Vila Norma – Rua Higino Marzo, 145 – Vila Norma

* Unidade de Saúde da Família Vila Rosali – Rua Mário Cabral, s/n – Vila Rosali

* Unidade de Saúde da Família Vila São João – Rua Euclides da Cunha, s/n – Vila São João

* Unidade de Saúde da Família Vila Tiradentes – Rua José de Carvalho, 162 – Vila Tiradentes

* Unidade de Saúde da Família Vila União – Rua Álvaro Proença, s/n – Vila União

* Posto de Saúde Jardim Sumaré – Estrada das Pedrinhas, s/n – Jardim Sumaré