SAMU de Belford Roxo promove capacitação para funcionários do Caps II

O instrutor de treinamento do SAMU, Maicon Thomaz, com a assistente social Deise Luci

Na manhã desta quinta-feira (30), a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve presente na sede do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) lI, situado em Areia Branca, realizando uma capacitação para os funcionários sobre situações de surtos ou transtornos psiquiátricos.

O diretor do SAMU de Belford Roxo, Leonardo Rios, comentou sobre o encontro. “Estamos trabalhando em conjunto para ampliar o acolhimento de usuários e oferecer mais segurança com um atendimento diferenciado”, comentou Leonardo. “Aprimorar e aperfeiçoar conhecimento é fundamental para proteger tanto o profissional quanto o paciente”, acrescentou o instrutor de treinamento do SAMU, Maicon Thomaz.

A assistente social do Caps lI, Deise Luci, destacou que a capacitação foi bastante produtiva. “Essa integração trouxe muitos ensinamentos para que toda a equipe saiba como lidar nas mais diferentes situações e quadros de usuários”, relatou Deise.