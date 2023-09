São João de Meriti comemora Semana Municipal do Idoso

A Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti, por meio da Subsecretaria da Melhor Idade, fará uma ação social em comemoração à Semana Municipal do Direito da Pessoa Idosa. O evento será nesta quarta-feira (27), data em que também se comemora o Dia Nacional do Idoso, no Núcleo de Atendimento ao Idoso da Praça da Matriz, no centro do município. O horário é das 9h às 16h.

Serão oferecidos diversos serviços para a população como avaliação odontológica, ginecologista, atendimento de clínico geral, exames laboratoriais, palestra sobre IST/AIDS, vacinação contra gripe e covid, confecção da carteirinha da melhor idade, inscrição para as aulas (alongamento, dança de salão, tranças, etc.); orientação jurídica, auriculoterapia, massoterapia, avaliação de acupuntura, aferição de pressão arterial, tranças, limpeza de pele, dança de salão, roda terapêutica, artesanato, palestra de conscientização sobre violência contra a pessoa idosa e confecção de credencial de estacionamento do idoso.

A abertura da ação contará com a presença do prefeito João Ferreira Neto, da secretária de Saúde, Marcia Lucas, e da subsecretária da Melhor Idade, Márcia Real.

Em 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional do Direito da Pessoa Idosa, essa data também serviu de inspiração para a realização do evento em São João de Meriti.