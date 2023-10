São João de Meriti promove palestras sobre prevenção ao câncer de mama

Os eventos são realizados pela Secretaria Municipal de Saúde com solicitação de mamografia

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,

iniciou nesta sexta-feira (20) a programação de eventos de prevenção, informações e cuidados em relação ao câncer de mama. O encerramento acontece no próximo d dia 27. As ações ocorrerão no Centro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia

(CDPO), que faz entre 30 a 40 diagnósticos da doença por mês.

No dia 20, os médicos Christina Fidalgo, mastologista do CDPO, e Benedito de

Souza, mastologista do Centro de Saúde Aníbal Viriato, além da enfermeira Tatiane

Farias, farão palestras informativas em que serão apresentados dados referentes à

enfermidade e os fatores de risco que podem ajudar no desenvolvimento dela.

Também darão uma aula sobre como fazer o autoexame de forma correta,

explicações sobre o exame de mamografia, sobre a regularidade com a qual ele

deve ser feito e sobre a importância do diagnóstico precoce para a cura. Já no dia

27, o espaço estará aberto para que as pacientes do município, tanto curadas

quanto as que ainda estão em tratamento, contem suas histórias de modo a inspirar

outras mulheres a cuidarem da saúde. A equipe da ONG Unidas para Sempre, rede

de apoio para as mulheres que têm ou já tiveram câncer de mama, estará presente.

Mais de 73 mil casos

De acordo com as estimativas do INCA (Instituto Nacional de Câncer), são

esperados mais de 73 mil novos casos de câncer de mama no Brasil em 2023.

“Estamos diante de uma campanha importantíssima. Porém, o Rosa não pode ser

só em outubro, todos os meses do ano temos que lutar contra o câncer de mama.

Isso é uma luta diária. Precisamos encorajar as nossas pacientes a fazerem a

mamografia, que é um exame de ouro para a prevenção. O câncer de mama tem

cura e para isso precisamos diagnosticá-lo o quanto antes”, disse Benedito de

Souza.

Em todos os dias de evento serão distribuídas senhas para avaliação das mamas

com os médicos do Centro de Prevenção e Diagnóstico em Oncologia e para a

solicitação da mamografia, que poderá ser feita no mesmo dia no Centro de Imagem

e Diagnóstico (CID) de São João de Meriti.