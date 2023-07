São João de Meriti realiza 5ª edição do Programa ‘Prefeitura no seu Bairro’

Ao som do berimbau e da ginga da roda de capoeira apresentada pelos alunos do

Centro Cultural Meritiense com o Grupo Sou Capoeira RJ, foi encerrada no sábado a quinta edição do Prefeitura no seu Bairro em São Mateus. É uma grande ação social que leva diversos serviços da Administração Pública aos bairros e às comunidades da cidade. Desde a primeira edição do programa, realizada no Morro do Prefeito em julho de 2021, cerca de 70 mil atendimentos foram prestados.

“Eu só tenho que agradecer a Deus pelo sucesso da nossa administração. Quero

parabenizar a todos que não mediram esforços para a realização do Programa

Prefeitura no seu Bairro. Essa quinta edição, em São Mateus, foi um sucesso, com

uma aprovação quase unânime de toda comunidade”, afirmou o prefeito João Ferreira Neto, o Dr. João.

A colaboração entre estado e município se deu com a articulação do deputado

estadual Valdecy da Saúde, um dos representantes da cidade na Assembleia

Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Convidado para o evento, o parlamentar

destacou o quanto a colaboração entre os poderes tem melhorado a vida da

população meritiense: “É motivo de muito orgulho ser o idealizador desse projeto.

Esse programa vai ao encontro das demandas das pessoas que moram em

comunidade e enfrentam dificuldades para se dirigir até o equipamento público. O

nosso objetivo é justamente levar mais facilidade para a população. Já concluímos

que é simplesmente através da união de forças que estamos mudando a qualidade

de vida do cidadão meritiense.”

Diversas secretarias

Para atender às demandas dos moradores, o evento contou com a participação das

Secretarias Municipais de Ambiente e Sustentabilidade e Subsecretaria de

Promoção e Bem-Estar Animal; Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade

Racial; Educação, Cultura e Turismo; Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio;

Governo (organização, Poupa Tempo e Procon), Ordem Pública, Defesa Civil e

Trânsito; Trabalho, Ciência e Tecnologia; Saúde e Subsecretaria da Melhor Idade e

também da Secretaria Estadual de Educação, Águas do Rio e Detran. Emissão de

documentos como 2ª via da certidão de nascimento e de casamento, cartão SUS,

carteira do idoso, parcelamento da dívida ativa, regularização e consulta de dados

do CPF, orientações sobre aquisição da carteira de trabalho digital, histórico escolar

da rede pública e privada; vacinação contra gripe e covid, ônibus ginecológico e

odontológico, vacinação antirrábica para pets foram alguns dos serviços disponíveis.

Próxima parada em agosto

Paulo Cezar, 48 anos, auxiliar de serviços gerais e morador de São Mateus há mais

de 25 anos, contou o que resolveu no sábado. “Gostei muito dos serviços, fui bem

atendido. Vacinei meu cachorro e tirei umas dúvidas com o pessoal do Procon”. A

dona de casa Adriana dos Santos, 49 anos, disse: “Achei tudo maravilhoso.

Conheço todas as dificuldades que há em nosso bairro e ter uma ação assim é muito

importante. Muitos não têm dinheiro para ir até a prefeitura ou ao Shopping Grande Rio. Hoje dei entrada na 2ª via da minha identidade e fui muito bem atendida. Gostei muito do projeto. Que eventos como esse aconteçam cada vez mais.”

A próxima edição está prevista para acontecer em agosto, no bairro de Coelho da

Rocha.