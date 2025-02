São João de Meriti se prepara para iniciar sistema de transformação digital

Na tarde de terça-feira (28), o prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, e o secretário estadual do Rio de Transformação Digital, coronel Feu Braga, se reuniram para preparar a adesão de Meriti ao Programa RJ Digital Municípios. Acompanhando as necessidades tecnológicas, a Prefeitura avança na implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), um sistema disponibilizado gratuitamente pelo Governo do Estado do Rio para digitalizar todos os processos e requerimentos administrativos.

De acordo com o programa, o SEI vai facilitar a vida dos cidadãos e diminuir a burocracia na abertura e tramitação dos processos administrativos, tudo isso de forma eletrônica, sem papeladas.

O prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira, comentou sobre a importância da reunião. “Hoje tivemos o início das conversas para a implantação de um sistema eletrônico que vai transformar Meriti em uma cidade digital, com mais transparência, agilidade e eficiência. Quero agradecer ao governador Cláudio Castro, ao secretário Feu Braga e todos os profissionais envolvidos”, pontuou Léo Vieira.

O secretário estadual do Rio de Transformação Digital, coronel Feu Braga, destacou a relevância da disponibilização deste novo sistema. “Nosso governador Cláudio Castro é o maior incentivador dessa pauta e estamos aqui para ajudar o município de Meriti, trazendo essa tecnologia que irá melhorar o ambiente econômico e atender o cidadão da melhor forma possível com mais benefícios”, frisou o secretário Feu Braga.

Também participaram da reunião: o Procurador-Geral do Município, Leandro Weber, o secretário municipal de Planejamento e Inovação, Armando Uema, e o subsecretário municipal de Inovação, Gláucio Burle.