São João de Meriti vai inaugurar o 1º Centro Especializado em Reabilitação

Unidade representa mais um avanço nas políticas públicas para pessoas com deficiência na cidade

A Prefeitura de São João de Meriti, em parceria com o Governo do Estado, criou o primeiro Centro Especializado em Reabilitação da cidade. O prédio de quase 2.000 m², dois andares e piscina terapêutica aquecida pra hidroterapia será inaugurado na próxima sexta-feira (7), às 17h.

O equipamento é do tipo II, ou seja, presta atendimento em duas modalidades de reabilitação, neste caso: física e intelectual e será um importante centro de referência para a rede de cuidados à pessoa com deficiência do município.

Localizado no Parque Novo Rio, contará com profissionais especializados, instalações e equipamentos modernos para atender a população. Ortopedia, neurologia, fisiatria, psicologia, fisioterapia, hidroterapia, fonoaudiologia, serviço social e terapia ocupacional serão os principais atendimentos oferecidos.

A direção médica da unidade é do Alexandre Moreth, ortopedista com 28 anos de formação, especialista em Ortopedia e Traumatologia pela PUC Rio e pelo Hospital São Zacarias – Santa Casa de Misericórdia do RJ.

Localização estratégica

A clínica foi referência em tratamento de crianças com deficiência. O CER II está localizado estrategicamente ao lado do Complexo Esportivo Valter Pereira da Silva (mais conhecido como Poeirão), inaugurado em julho de 2022. A ideia é usar o espaço (que possui campo de futebol, quadra de areia, área kids) para atividades físicas e recreativas complementares.

O local, antes de receber esse importante investimento, estava abandonado e era usado para descarte irregular de lixo. A área total, com os dois equipamentos, é de quase 9.000 m².

A unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Iracema com Rua Estrela Dalva, s/n – Parque Novo Rio. Neste primeiro momento, agendamento para triagem e indicação de tratamento serão feitos no local.

Público-alvo são crianças de 0 a 6 anos de idade

O público-alvo são crianças de 0 a 6 anos de idade com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor para estimulação precoce; pessoas com deficiência intelectual, física temporária ou permanente (plegias, paresias, amputação, paralisia cerebral, deformidade congênita ou adquirida, síndromes raras); pacientes com sequelas neurológicas, físicas e motoras que limitem ou impeçam a participação na sociedade e pessoas com transtorno do espectro autista.