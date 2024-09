Sargento da PM morre em confronto com traficantes na Região dos Lagos

Sargento Flávio Nogueira Pessanha foi atingido por cinco disparosReprodução/Rede social

Lotado no serviço reservado do 25° Batalhão da Polícia Militar (Cabo Frio), o sargento Flávio Nogueira Pessanha, de 41 anos, foi morto durante um confronto com traficantes na localidade de Maria Joaquina, situada na divisa entre Cabo Frio e Búzios, na Região dos Lagos.

Durante o confronto na última sexta-feira (13), os criminosos, fortemente armados com fuzis, dispararam várias vezes contra o veículo da polícia, que ficou crivado de balas. Nogueira foi atingido por cinco disparos, sendo socorrido e levado ao Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé (HMDRP), em Búzios, mas resistiu aos ferimentos.

A presidente do Conselho Comunitário de Segurança Púbica, Patrícia Cardinot, lamentou o ocorrido. “Ele cumpriu sua missão com honra ‘guardou a fé’ e será sempre um exemplo de bravura para seus companheiros e para a comunidade que protegeu com tanto empenho”, informou.

O 25° BPM já reforçou o patrulhamento na área, e a Polícia Civil está investigando o caso, com uma operação em andamento para localizar os envolvidos. O sepultamento do 3° sargento da Polícia Militar ocorreu na tarde de sábado (14), no Cemitério Municipal de Cabo Frio, no Itajuru.