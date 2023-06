Sargento do Corpo de Bombeiros é achado morto em Hotel em Itaboraí

O sargento Amorim atuava no Destacamento do CBMERJ de Maricá

Um sargento do Corpo de Bombeiros foi encontrado morto em um hotel no Centro

de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, na manhã do último sábado (24). O

militar atuava no Destacamento de Maricá. As causas da morte estão sendo

investigadas.

O militar estava desaparecido desde a última sexta-feira (23) quando saiu do seu

plantão no quartel. Funcionários do hotel acionaram a Polícia Militar quando

descobriram que o oficial estava sem vida.