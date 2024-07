Sargento morto em operação na Pedreira é sepultado sob homenagens de colegas na Zona Oeste do Rio

O sepultamento do sargento da Polícia Militar Mauro Batista dos Santos, de 43 anos, na tarde desta segunda-feira (8), foi marcado por homenagens de colegas de farda no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. O militar morreu após ser baleado na cabeça durante uma operação emergencial nos Complexos da Pedreira e do Chapadão, na Zona Norte, na manhã do último domingo (7).

Durante a cerimônia, um helicóptero da corporação fez um sobrevoo e jogou pétalas de flores. PMs enfileirados também realizaram uma salva de tiros. Com a bandeira do Brasil estendida no caixão, familiares e colegas também fizeram orações durante a despedida.

O policial tinha 43 anos e estava na corporação desde 2002. Ele era lotado no 41º BPM (Irajá) e deixa mulher e uma filha. A PM publicou a foto dele em suas redes sociais, lamentando a perda do agente.

Momentos de terror

O sargento foi atacado durante uma operação emergencial nos Complexos da Pedreira e do Chapadão, entre Costa Barros e Guadalupe, na Zona Norte, devido a um intenso tiroteio entre a noite do último sábado (6) e a madrugada de domingo (7). A região vive um terror por causa da guerra entre facções rivais pelo controle do território. Suspeitos também morreram no confronto.

Segundo a PM, o 41º BPM (Irajá), o Comando de Operações Especiais (COE) e o 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) iniciaram a operação no sábado. No início da manhã de domingo, equipes seguiam para intensificar o policiamento no entorno do complexo quando foram atacados a tiros na Estrada João Paulo, em Barros Filho.

Soldado do Exército é enterrado

O corpo do soldado do Exército Erick Aguiar de Souza, de 19 anos, foi enterrado na tarde de segunda (8), no Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio. O militar morreu durante o intenso tiroteio no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, que também vitimou PM Mauro Batista.

Emocionada, a mãe do jovem precisou ser amparada ao chegar para a cerimônia.

“Eu não quero enterrar meu filho. Eu quero meu filho. O meu menino. Eu quero. Ele era o meu menino”, gritava a mulher, que entrou segurando a boina usada pelo militar. Um dos cerca de 30 colegas do Exército levou a farda de Erick para homenageá-lo.

Segundo o Comando Militar do Leste (CML), o soldado estava voltando para casa no momento em que foi baleado durante um confronto entre criminosos.