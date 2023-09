Sargento Roncalli recebe 4º dia de desfile cívico em Belford Roxo

Patriotismo, civismo e muita alegria. Essas foram as palavras usadas para caracterizar o quarto dia de desfile cívico em Belford Roxo. Com as cores verde, amarela, azul e laranja, os alunos de 23 unidades escolares abrilhantaram o bairro Sargento Roncalli. A Semana da Pátria é uma realização da Secretaria de Educação e já passou pelos bairros Heliópolis, Nova Aurora e Parque São José. Os desfiles continuam hoje (6), no Lote XV e na quinta-feira (07/09), no Centro.

Para o secretário de Educação, Denis Macedo, o bairro Sargento Roncalli mantém sua tradição nos desfiles. “Desde que assumimos em 2017, uma das decisões que tomamos foi de retornar com a Semana da Pátria. Estamos muito animados com as sequências de desfiles e com os corações emocionados com tudo o que vimos. Todas as unidades passaram lindíssimas. Isso mostra que investir no futuro da nação, é investir na educação”, garantiu Denis.

No quarto dia de desfiles, o secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, afirmou que a semana da pátria é um dos resultados da evolução e transformação da educação em Belford Roxo. “Cada escola vem com trabalhos bem elaborados e diferentes, mas sempre fiel ao tema da pátria. Esse ano estou acompanhando essa maratona e a expectativa para os próximos dias é a melhor possível”, concluiu Matheus.

Sentimento patriota

Assistindo ao desfile pela primeira vez, a farmacêutica Flávia Brito, 41 anos, vibrou com a filha Ayla de Souza, 4, na avenida. “A preparação da creche já foi excelente. E é importante estar levando o significado do civismo e patriotismo para os alunos desde pequenos. Por lá, eles ensinam sobre cidadania, educação, e até alimentação saudável. Para mim, a semana da pátria é valorizar o nosso país e se importar cada vez mais”, explicou Flávia.

Já na concentração, o casal Kleydilson Ferraz de Arruda, 35, inspetor de solda e Fernanda Pereira Ferraz, 33, que é auxiliar administrativa da Creche Vereadora Fátima Nunes, estavam com a pequena Maria Clara, 5, que desfilou pela mesma unidade em que a mãe trabalha. Há dois anos acompanhando essa maratona, Kleydilson fica emocionado em ver o empenho das crianças.

“Mesmo sendo na lateral, estamos sempre presentes. Cada ano é melhor e mais cheio que o anterior. Quer dizer que esse sentimento patriota está se espalhando com a ajuda da família escola, que se completam em nutrir esse sentimento”, concluiu. “Toda preparação foi feita com amor, carinho e ajuda dos pais. É importante que cada aluno aprenda seu lugar como cidadão”, acrescentou Fernanda.

Educação levada a sério!

Em mais um dia de desfile, as escolas e creches trabalharam o tema “Todos juntos pela Educação”, englobando e frisando a importância da inclusão com faixas “Inclusão: é um direito. Inclusão é um dever”, “A educação que queremos: igualdade, respeito e inclusão”, Aluno não se escolhe. A gente acolhe!” e “Acessibilidade é tornar o mundo melhor para todos”. A junção escola e família também teve destaque com ênfase na presença dos pais e responsáveis na educação das crianças. Mas um dos pontos altos do desfile foi a entrada da Escola José Pinto Teixeira parabenizando o professor João Carlos Pereira Braga, que ganhou o Prêmio Educador Transformador e o show da banda Cetop com um repertório vasto e uma bela homenagem ao antigo maestro Jorginho, que faleceu este ano.

As seguintes unidades escolares participaram do desfile: Creche Municipal vereadora Fátima Nunes; Creche Municipal Amor à Vida; Creche Municipal Maria Lucia Netto dos Santos; Creche Municipal José Bernardo da Silva; Creche Municipal Maria Dalva da Silva; Creche Municipal Manoel da Silva Curty; Instituto São Sebastião (matriz e filial); Creche Tia Aline; Escola Municipal José Pinto Teixeira; Escola Municipal Tenente Mozart Pereira dos Santos; Escola Municipal Antonio Gomes de Carvalho (Mineirão); Ciep Municipalizado Constantino Reis; Escola Municipal Oswaldo Lima; Escola Municipal Paulo Freire; Escola Municipal Pedro Antonio; Escola Municipal Maria da Paz de Santana dos Santos; Ciep Grande Othelo; Centro Educacional Pereira Leite; Ciep João Saldanha; Instituto Educacional Nilo Peçanha e Colégio Estadual Tenente Otávio Pinheiro Brasil – Rússia (Cetop).