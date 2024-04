Saúde de Belford Roxo inicia ‘AbraçAR’ para exames de doenças respiratórias

Programa que visa ampliar o diagnóstico e tratamento de doenças respiratórias crônicas com suporte ao paciente

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria

com a Boehringer Ingelheim, realizou na última sexta-feira (26) o lançamento do

Programa AbraçAR, iniciativa que visa ampliar o diagnóstico e tratamento de

doenças respiratórias crônicas com suporte ao paciente na cidade. O evento

aconteceu na sede da Uniabeu.

Dando mais um passo importante de melhoria da assistência à saúde, foram

apresentados no encontro os próximos passos do programa que inclui um grande

Mutirão de Exames de Espirometria com assistência médica especializada para

reduzir ou zerar a fila de pacientes com doenças respiratórias no município.

O programa também tem o objetivo de melhorar a jornada dos pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Infarto.

A espirometria é um exame não invasivo, indolor e que verifica a condição pulmonar do paciente, o aparelho utilizado é chamado de espirômetro que fornece dados precisos nos testes de função pulmonar.

Acesso a procedimentos

A primeira-dama e deputada-federal Daniela do Waguinho esteve presente no

evento de lançamento. “Vivemos mais um marco para consolidar a saúde da cidade

como referência, garantindo mais acesso a procedimentos que salvam vidas”,

ressaltou Daniela, que se reuniu recentemente junta ao prefeito Waguinho e o

presidente do Fundo Municipal da Saúde, Carlos Andrade, com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, na missão de captar mais recursos e programas federais para

Belford Roxo.

A consultora científica da Boehringer Ingelheim, Carla Sousa, e o gerente de acesso,

Guilherme Oliveira, palestraram. “Precisamos unir forças porque somos

responsáveis pela promoção de saúde para mudar esse cenário. A DPOC é a

terceira maior causa de morte no mundo”, afirmou Carla. “Nossa parceria com a

prefeitura começou em 2022 e desde então estamos ampliando os serviços e

procedimentos”, complementou Guilherme.

Doenças respiratórias e exame de alto nível

O secretário de Saúde, Christian Vieira, pontuou sobre a disponibilidade do exame.

“Temos a intenção de facilitar e ajudar na adesão ao tratamento de doenças

respiratórias. Ter a possibilidade de ofertar esse exame em Belford Roxo é uma

grande conquista para a saúde do município”, finalizou Christian.

O presidente do Fundo Municipal da Saúde, Carlos Andrade, exaltou a iniciativa da

parceria. “Estamos felizes em disponibilizar um exame de alto nível para atender à

demanda do município de forma ágil e segura, graças à soma de esforços da

prefeitura e a iniciativa privada”, ressaltou. “Vamos trabalhar para capacitar e

oferecer mutirões de exames que serão de extrema importância para os nossos

munícipes”, completou o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Davi Calado.