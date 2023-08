Saúde de Belford Roxo promove ação pelo Dia Estadual do Combate à Tuberculose

Panfletos explicativos foram distribuídos para orientar as pessoas sobre a doença

que é curável

A Secretaria de Saúde de Belford Roxo promoveu uma ação em alusão ao Dia

Estadual de Luta Contra a Tuberculose. O evento, que aconteceu na área onde está

sendo construído o Mercado Popular, no Centro, contou com a presença de

profissionais da saúde que orientaram, distribuíram panfletos informativos e

encaminharam possíveis casos de tuberculose às unidades de saúde responsáveis. O município tem atualmente 237 pacientes em tratamento da doença.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou a importância de a

pessoa ficar atenta aos primeiros sintomas da doença. “Uma tosse persistente pode

ser sinal da tuberculose. Se tiver qualquer desconfiança, procure uma unidade de

saúde”, resumiu o secretário, enfatizando que o tratamento dura em média seis

meses, podendo chegar a um ano caso a situação se agrave.

Atenção aos sintomas

Dentre os sintomas da tuberculose pode-se destacar: tosse que persiste por mais de

três semanas; febre vespertina, sudorese noturna, cansaço, entre outros. A técnica

em Epidemiologia, Jussara Suhett, explicou a importância de procurar uma unidade

de saúde mais próxima, caso o paciente venha a ter esses sintomas. Ela destacou

que o tratamento é gratuito. ‘’Estamos aqui para mostrar os sinais e sintomas da

tuberculose, para conscientizar a população de que a doença tem cura e para que

elas procurem as unidades de saúde mais próximas.” pontuou Jussara.

Informação contra alta incidência

Morador do Centro de Belford Roxo, Marcus Martins de Oliveira, 40 anos, destacou

a importância de eventos como esse para que haja mais informação e com isso

baixe a incidência de casos no município. “As pessoas precisam desse cuidado para

poderem ter entendimento do que é a doença e terem a oportunidade de se

cuidarem corretamente. Às vezes pensamos que é uma simples tosse, um resfriado,

mas não é”, arrematou Marcus.

“A tuberculose é uma doença que vem assolando todo o Estado do Rio de Janeiro.

‘É interessante que a população conheça os sintomas e saiba que o tratamento é

oferecido no município de maneira gratuita”, completou o assistente social Bruno

Silva.