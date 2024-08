Saúde de Belford Roxo realiza capacitação de notificação relacionada ao trabalho

O controlador de acesso da UPA Padre Bruno, Marco Aurélio, relatou experiências de trabalho na capacitação/Rafael Barreto/PMBR

A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou nesta segunda-feira (26-08), mais uma capacitação de notificação relacionada ao trabalho para os profissionais da área. Um grupo de funcionários da UPA Padre Luigi Costanzo Bruno, no Parque dos Ferreiras, recebeu o primeiro dia de treinamento que ocorrerá em quatro datas até o dia 29 de agosto para não impactar o funcionamento da unidade.

A capacitação faz parte do cronograma para atualização e reciclagem dos assuntos relacionados ao acidente de trabalho, dos tipos de acidentes, e de como funciona o preenchimento das fichas de notificação relacionadas ao trabalho. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, estagiários, e outros profissionais estiveram presentes na capacitação que contou com a presença da coordenadora do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Metro I (CEREST), Paula Almeida, responsável por sete municípios incluindo Belford Roxo.

Planejamento e estratégia

O diretor da Divisão de Atenção à Saúde do Trabalhador, Wagner Matheus, é o responsável pela capacitação. “É fundamental que todos os participantes compreendam a relevância dos registros, além de todos os tópicos inclusos na notificação”, pontuou. “Através desses dados poderemos realizar planejamentos, estratégias e intervenções para melhorar os atendimentos da cidade”, completou Wagner.

O controlador de acesso da UPA Padre Bruno, Marco Aurélio, de 54 anos, relatou experiências de trabalho na capacitação. “Esse momento é importante para aprendermos a saber como lidar com todos os cenários possíveis no dia-a-dia. Foram muitos temas pertinentes dessa atividade produtiva”, comentou Marco.