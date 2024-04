Secretaria da Educação de Belford Roxo encerra capacitação de profissionais

A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a editora Uniavan, realizou o encerramento da formação continuada para os profissionais da rede municipal. O evento do último dia foi destinado para professores do 1º ao 5º ano e ocorreu na escola municipal Bispo Moacyr de Oliveira, no Xavantes.

A capacitação reuniu ao longo da semana mais de mil profissionais entre gestores, especialistas e professores das unidades escolares. A editoria Uniavan foi responsável pela organização das palestras que apresentaram o novo material didático, além de oficinas de conhecimentos e troca de experiências.

Valorização dos profissionais

A primeira-dama e deputada-federal Daniela do Waguinho prestigiou o encerramento das ações. “É com muita alegria que oportunizamos esse espaço para atualizar conhecimentos e incorporar novos saberes com a chegada de mais tecnologia nas escolas”, ressaltou. “Trabalhei por 17 anos na sala de aula, estarei sempre intercedendo pela valorização dos profissionais da educação”, completou Daniela do Waguinho.

Formação continuada

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, visitou todas as salas da formação continuada. “Esse momento que faz parte do nosso calendário foi especial para aprimorar as práticas pedagógicas e apoiar as necessidades das novas metodologias que são tão dinâmicas”, afirmou Denis. “Vamos seguir trabalhando para garantir a evolução e uma educação ainda mais qualificada para toda a nossa comunidade escolar”, acrescentou o secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

A professora da Escola Municipal Maria da Conceição Carneiro, Stefani Santos, comentou sobre a experiência da formação. “Esse recurso foi fundamental para todas as equipes melhorarem o nível e os índices de aprendizado dos alunos, além de ampliar o repertório das aulas com um novo material atualizado e integrado”, compartilhou Stefani.