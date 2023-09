Secretaria da Pessoa com Deficiência empossa mesa diretora e conselheiros

A Secretaria da Pessoa com Deficiência de Belford Roxo empossou os novos representantes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Comdef-BR), em cerimônia solene na OAB Belford Roxo, no bairro de São Bernardo.

Os conselheiros terão mandato de dois anos, até 2025. Durante a cerimônia, o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Elvis Jacob, o Elvis da Internet, ressaltou a representatividade do novo grupo. “Precisamos construir e fortalecer pontes que unam o poder público, sociedade civil, pessoas com deficiência e entidades”, comentou. “Estamos trabalhando para que mudanças efetivas ocorram no município e tragam benefícios às pessoas”, afirmou Elvis.

O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, prestigiou o evento. “Gostaria de deixar as portas abertas para atendermos as demandas e necessidades de todos presentes e garantir a articulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência em Belford Roxo”, ressaltou Matheus.

Garantia de direitos

O morador do Parque Esperança e ex-membro do conselho, Ailton Saturnino, o Tutinho, de 51 anos, pontuou sobre a missão dos conselheiros. “Temos muito trabalho pela frente e o conselho é parte fundamental. Precisamos continuar tendo voz para garantir nossos direitos e contribuir com mudanças construtivas no nosso município”, comentou Ailton.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Belford Roxo, Sidnei Lima, e contou com a presença de representantes da Saúde, Educação e a Procuradoria Geral do Município, além da presidente do APAE Belford Roxo, Rita de Cássia, antigos conselheiros e representantes da causa. O ex-presidente do Comdef-BR, José Antônio, realizou uma passagem de cargo para a nova presidente, Ana Paula Cândida.

Representantes da Sociedade Civil

– Felipe Souza de Miranda (Pessoa com deficiência Auditiva); Luiza Helena Moraes Paula (Pessoa com deficiência Múltipla); Gabriel Nunes de Melo (Pessoa com deficiência Múltipla); Renato da Silva Campos (Pessoa com deficiência Visual); Alexandre Carlos Barel (Pessoa com deficiência Visual); Bruno Jeferson da Silva Magalhães (Pessoa com deficiência Intelectual); Josué Amara do Nascimento da Silva (Pessoa com deficiência Intelectual); Ana Paula Carvalho (Pessoa com deficiência Física); Sidnei de Souza Lima (Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – 53ª subseção de Belford Roxo); Roberta de Oliveira Souza (Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – 53ª subseção de Belford Roxo)

Representantes do Governo

Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e de Combate à Fome – SEMASCF: titular: Edmilson Cesário; suplente: Tatiana Freire Gonzaga.

Secretaria Municipal de Transporte: itular: Giuliano Pedro Graciliano de Lima; suplente: Marcio Roberto F. Fragoso.

Secretaria Municipal de Educação: titular: Camila Sampaio Fernandes Ferreira; suplente: Edmea de Albuquerque Veiga da Silva.

Secretaria Municipal de Saúde: titular: Lidiane Maestrelo Sagawe Dias; suplente: Camila Alencar Cortes.

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda: titular: Vitória Regina Ferreira dos Santos; suplente: Augusto Campos dos Santos.

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência: titular: Lucas Torres Cavalcanti; suplente: Ana Gabrielli Rocha Xavier.