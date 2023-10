Secretaria de Esporte e Lazer realiza evento para fechar o Setembro Amarelo

O encerramento do Setembro Amarelo na Vila Olímpica contou ainda com um grande aulão

A Secretaria de Esporte e Lazer, realizou na Vila Olímpica uma ação em alusão ao encerramento do Setembro Amarelo e a importância de abordar temas que ajudam na conscientização sobre a prevenção ao suicídio.

A ação contou com a presença de diversos profissionais da área da saúde, atividades físicas, e uma palestra significativa com o psicólogo Irapuã Alves, que abordou temas como: depressão, ansiedade, transtornos mentais, e orientou a quem participou do evento a como identificar os primeiros sinais de depressão. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, anualmente mais de 700 mil pessoas morrem devido ao suicídio.

O psicólogo falou da importância de se atentar aos primeiros sinais, que são: tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência no dia adia, e que por muitas vezes não são identificados pela pessoa como depressão. “Conversar com alguém e pedir ajuda é essencial para quem está passando por essa situação. No Brasil, temos o CVV, Centro de Valorização a Vida, que é uma Ong que atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio. Pode-se obter ajuda também pelo telefone 188, também por site, e-mail e pessoalmente. Depressão não é frescura. Seja empático com o próximo e respeite a dor do outro,” concluiu Irapuã.

Atividades físicas

A aposentada e praticante de diversas atividades físicas da Vila Olímpica, Lenir Macedo, 78 anos, agradeceu ao trabalho feito pela Prefeitura. “Eu venho aqui todos os dias e me sinto realizada por ter tantos benefícios oferecidos a população aqui. Só tenho a agradecer,” disse Lenir, após participar de uma aula de pilates com a instrutora Larissa Sousa.

O secretário de Esporte e Lazer, Bruno Nunes, aproveitou para destacar a importância do exercício físico na vida de todas as pessoas e, principalmente, na de quem está em situação de depressão. A prática regular de exercícios causa uma diminuição dos sintomas, impactando a saúde física e mental.

“Nós disponibilizamos para a população de Belford Roxo diversas atividades físicas, tratamento psicológico, assistência de saúde para quem precisar de ajuda nesse sentido. É muito importante inserir a população nesse assunto e a estar atento aos sinais para que um homicídio seja evitado,’’ concluiu Bruno.

A moradora de São Bernardo, Marinalva de Oliveira, 56, relatou que vem enfrentando problemas de ansiedade e como tem lidado com a situação. Ela relatou a diferença que o exercício físico tem feito em sua vida e que está vendo os resultados no corpo e na mente. ‘’ Administrei meu tempo, incluí a atividade física na minha vida e venho colhendo os frutos de uma rotina mais ativa e saudável,’’ disse Marinalva.