Secretaria de Estado de Saúde promove Fórum sobre Câncer Bucal

Evento alertou para prevenção da doença que registrou mais de 3 mil casos em 2023

A coordenação de Saúde Bucal, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), promoveu nesta quarta-feira (6), no auditório da SES, no Rio Comprido, o Fórum sobre Prevenção do Câncer Bucal, voltado para especialistas e coordenadores municipais da área de saúde bucal.

O evento é alusivo à Semana Nacional de Prevenção ao Câncer Bucal, celebrada de 1 a 7 de novembro, e destacou temas como o diagnóstico da doença, diferentes aspectos clínicos, detecção precoce e prevenção, entre outros assuntos relevantes para a área.

Um levantamento feito pelo laboratório da UFRJ apontou que, no ano passado, foram diagnosticados pouco mais de 3 mil casos de câncer bucal somente no estado do Rio de Janeiro. Entre as principais causas discutidas para o aumento do risco de câncer de boca estão fatores como o consumo excessivo de bebida alcoólica, o tabagismo, além do vírus HPV, que também é um vetor da doença.

Para a coordenadora da Área Técnica de Saúde Bucal da SES, Fabiana de Oliveira Dutra, esse tipo de evento é necessário para promover políticas públicas e reuniu grandes especialistas no auditório da secretaria para debater o tema, sob várias vertentes da odontologia.