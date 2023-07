Secretaria de Indústria e Comércio de Belford Roxo promove reunião com comerciantes e empresários

secretária Enira Ranúzia enfatizou a importância do encontro “Manhã com Empresários”

Aprender para empreender. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, em parceria com o Sebrae, Serasa, Firjan e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), realizou o evento “Manhã com Empresários”, no bairro Heliópolis.

Com o objetivo de ampliar e fomentar o desenvolvimento econômico do município, a iniciativa visa criar um ambiente favorável para a retomada das atividades comerciais, após um período de grandes desafios decorrentes da pandemia. Equipes da Indústria e Comércio também instalaram uma tenda na praça de Heliópolis para abordar e atender moradores da região.

No evento, o analista do Sebrae, Alexandre Girão, promoveu uma palestra com o tema “Saúde Financeira” e apresentou cursos de capacitação para alavancar a gestão dos negócios de micro e pequenos empresários.

A secretária municipal de Indústria e Comércio, Enira Ranúzia, destacou a importância do encontro. “Estamos de portas abertas para abraçar o empreendedor do município que deseja aprimorar o conhecimento. Essa iniciativa do evento vai ajudar com ferramentas de gestão e estruturação de negócios”, frisou. “Visamos o fortalecimento do comércio, portanto, aproveitem a oportunidade para se destacar no mercado”, completou Enira.

Parceria para fortalecer segmento

O analista do Sebrae, Edmilson Gonçalves, esteve presente para dar suporte ao público da reunião. “Nossa instituição está à disposição dos empresários em todas as etapas da jornada de negócio. Temos também diversos cursos, muitos deles gratuitos, para atender essa demanda”, ressaltou Edmilson. “Vamos estreitar laços com o comércio e parcerias para fortalecer o segmento”, acrescentou a presidente da CDL, Ariane Pessoa, ao lado da representante da Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Elenira Vasconcelos.