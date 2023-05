Secretaria de Transporte conscientiza motoristas em pontos de Belford Roxo

A ação faz parte da campanha internacional “Maio Amarelo” de prevenção de acidentes de trânsito

A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Transporte, em parceria com Transportes Flores, realizou na segunda-feira uma ação de conscientização para sensibilizar os condutores de carros e ônibus no Centro do município. A ação faz parte da campanha internacional “Maio Amarelo” de prevenção de acidentes de trânsito.

Os agentes de trânsito e funcionários da empresa de ônibus abordaram motoristas alertando e reforçando sobre os cuidados para refletirem sobre a segurança viária nas ruas. Panfletos com orientações e brindes como porta álcool em gel e bloquinhos foram entregues durante a ação.

O secretário municipal de Transporte, Marcelo Machado, enfatizou a relevância das ações. “Nosso objetivo é tornar o trânsito de Belford Roxo mais seguro para todos. Temos uma programação anual para reforçar a segurança viária nos quatro cantos da cidade”, frisou. “Não dirigir utilizando o celular, não avançar o sinal e usar o cinto de segurança são algumas das orientações fundamentais para preservar a vida no trânsito”, completou Machado, que também pontuou sobre os investimentos realizados na engenharia, sinalização semafórica e demais equipamentos de segurança, ao lado da líder operacional da Transporte Flores, Adriana

Nunes.

O morador de São Vicente, Joelson Valentim, foi um dos condutores orientados na ação. “É importante relembrar das leis de trânsito e é preciso contar com a colaboração de todos”, contou Joelson. “Vamos respeitar a sinalização e redobrar a atenção nas vias”, completou o motorista de ônibus, Fabrício Braga.

Ação se estende a bairros

Um dos bairros que recebeu a ação dos agentes para a campanha “Maio Amarelo” foi Heliópolis. A Secretaria Municipal de Transportes e a Guarda Municipal se mobilizaram e distribuíram panfletos explicativos em frente à Creche Álvaro Lisboa Braga.

A campanha está acontecendo em diversos pontos do município. Em especial, em frente a escolas e creches, para que as crianças também tenham conhecimento sobre a importância da educação no trânsito.

“A iniciativa visa instruir, não só os pequenos, mas os seus responsáveis sobre como atravessar as ruas, entender os semáforos e faixas para evitar possíveis acidentes de trânsito”, destacou a agente de trânsito, Edilene Andrade, enquanto dava orientações, distribuía folhetos e brindes.