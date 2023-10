Secretarias de Belford Roxo promovem evento em alusão ao Dia da Saúde Mental

A ação contou com a participação de várias turmas especiais da escola e

A Escola Municipal de Ensino Especial Albert Sabin realizou na Vila Olímpica, no

bairro Nova Piam, Belford Roxo, um evento em alusão ao Dia da Saúde Mental. A

ação contou com a participação de várias turmas especiais da escola e de

colaboradores das unidades de saúde, Centro de Atenção Psicossocial Infantil

(Capsi) e Residências Terapêuticas, que realizaram atividades participativas e

oficinas temáticas com os alunos da unidade. O objetivo principal da instituição é a

inclusão e inserção dos alunos para o convívio social. O evento foi promovido pela

Secretaria de Saúde e Secretaria de Esporte e Lazer.

Criado em 10 de outubro de 1992, o Dia Mundial da Saúde Mental é uma reflexão e

alerta sobre a condição da mente. A data foi instituída em 1992 pela Federação

Mundial da Saúde Mental. Neste dia, são promovidas ações e palestras de

conscientização acerca da importância de cuidar da parte psicológica.

O evento da Albert Sabin contou com a participação de integrantes do Centro de

Atenção Psicossocial Infantil (Capsi) e de Residências Terapêuticas. Foram feitas

oficinas temáticas da rede de atenção psicossocial, oficina de slime, que servem

para trabalhar as questões sensoriais de alunos com Transtorno de Espectro

Autista (TEA), que possuem dificuldades em processar os estímulos do ambiente e

os sentidos, oficina de psicomotricidade que abrange o intelecto, os movimentos e o

afeto, coordenação motora, aula de dança, futsal, e diversas dinâmicas.

Abordagem geral

O secretário de Esporte e Lazer, Dênis Venâncio, destacou a importância que o

tema saúde mental tem para a sociedade. “A saúde mental é muito importante,

principalmente depois do advento da pandemia. A Secretaria de Esporte e Lazer,

em parceria com a Saúde Mental, vem buscando trazer palestrantes em eventos e

ações para que possamos abordar o tema de uma forma geral”, arrematou.

Suporte necessário É importante destacar que todos os pacientes que precisam de algum tipo de

atenção oferecidas por esses centros de apoio têm todo o suporte necessário para

que a saúde, o bem-estar e o convívio social façam parte do dia-a-dia deles.

Profissionais como, psiquiatra, psicólogo, pedagogo, terapias como fisioterapia e

esportes fazem parte dos serviços concedidos pela Secretaria de Saúde de Belford

Roxo.

Maria Aparecida Silva, que tem um filho que estuda em uma turma especial da

Escola Municipal Albert Sabin e faz parte do Capsi, destacou a importância do

evento, frisando ainda o desenvolvimento do filho. “Eu acho muito importante tudo

que está acontecendo aqui. O Miguel tem desenvolvido muito com todos os

trabalhos do Capsi, com o trabalho de toda equipe, que proporciona apoio e suporte

às crianças e mães de crianças especiais. Temos o carinho e me sinto acolhida e

abraçada”, finalizou.