Secretário de Ordem Pública de Belford Roxo é baleado em Nova Iguaçu

O secretário municipal de Ordem Pública de Belford Roxo, Marcelo de Barros Dias,

sofreu um ataque a tiros na manhã desta sexta-feira (26), na rua onde mora, em

Nova Iguaçu, quando saía de casa. Ele foi socorrido e está internado.

O carro da vítima, que ficou com diversas marcas de tiros, foi periciado por agentes

da Polícia Civil. Marcelo foi atingido por ao menos cinco tiros. Um deles foi no

ombro direito, dois no tórax e dois de raspão na cabeça. Ele conseguiu deixar o

veículo e pedir ajuda a sua mulher, que o levou para o Hospital Nossa Senhora de

Fátima, no mesmo município, onde segue internado, no Centro de Tratamento

Intensivo (CTI).

Câmeras registram ataque

A ação dos criminosos foi registrado por câmeras de segurança da rua, por volta

das 8h. Nas imagens, Marcelo aparece caminhando calmamente e abre a porta do carro, do lado do motorista.

Em seguida, entra e fecha a porta. Na sequência, antes que tirasse o carro da

vaga, um outro veículo, também de cor escura, emparelha com o dele. Sem que os

ocupantes saiam, eles realizam diversos disparos. A ação também dura pouco

tempo. Pouco depois, Marcelo sai do veículo e caminha em direção da casa. O caso é investigado pela 52ª DP (Nova Iguaçu).

Nota da Prefeitura

A Prefeitura de Belford Roxo informa que o secretário de Ordem Pública, Marcelo de Barros Dias, sofreu um atentado em Nova Iguaçu, e foi baleado. Ele está internado no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Nova Iguaçu, e seu estado de saúde é estável.