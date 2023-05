Secretário de Ordem Pública de Belford Roxo está fora de perigo após ataque a tiros

O secretário de Ordem Pública de Belford Roxo, Marcelo Dias, está fora de perigo após sofrer um atentado na porta de casa no bairro Jardim Continental, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (27).

Marcelo está internado no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Nova Iguaçu. Ele foi atingido no tórax, no braço esquerdo e de raspão no rosto. A Prefeitura de Belford Roxo informou em nota que o estado de saúde do secretário é estável.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20° BPM (Mesquita) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio. No local, os policiais foram informados que homens armados dentro de um carro passaram atirando contra o secretário, que também é sargento da PM. Marcelo foi socorrido por vizinhos.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 52ª DP (Nova Iguaçu). A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.