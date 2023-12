Secretário de Segurança do Rio diz que estado tem déficit de 25 mil policiais

Delegado federal Victor Cesar dos Santos participou de audiência na Alerj para tratar da crise da segurança que o estado vem enfrentando

Ao participar de audiência pública nesta terça-feira (12), na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), para tratar da crise da segurança que o estado vem enfrentando, o secretário estadual de Segurança Pública, o delegado federal Victor Cesar dos Santos, disse que o RJ tem hoje um déficit de pelo menos 25 mil policiais em seus quadros.

A reunião aconteceu no âmbito da Comissão de Segurança Pública da Alerj – na

semana passada, o colegiado anunciou a criação de uma força-tarefa conjunta

para conter a escalada da violência. Hoje, os quadros da Polícia Militar contam com

43 mil servidores e o da Polícia Civil, oito mil. Mas seriam necessários mais 20 mil

PMs e outros cinco mil civis.

O deputado Átila Nunes (PSD), responsável por acionar o colegiado para o

encontro lembrou que, ainda que fosse feito um concurso público, os novos

policiais só poderiam começar a atuar a partir de 2025. Mesmo defendendo a

integração das forças de segurança federal, estadual e municipal, ele reconheceu

que o déficit é significativo.

“Temos problemas em relação a concursos, que demoram, exigem dinheiro. Isso é

a médio e longo prazo. Estamos readequando o efetivo e isso é o nosso grande

desafio. Não podemos tratar a Segurança Pública como casuísmo. Mas, temos que

entender que quando você mobiliza recursos humanos, ele vai faltar em

determinado lugar”, disse o secretário.

Readequação do efetivo

Segundo ele, a readequação do efetivo seria um dos maiores desafios da pasta.

Ele argumentou que as Unidades de Policiamento Pacificadora (UPPs) fizeram

alguns criminosos migrarem e, dessa forma, foi possível continuar fazendo receita

em outras regiões. Uma das metas, anunciou, é justamente tentar descapitalizar o

crime organizado, atacando sua estrutura financeira. “O armamento bélico é uma

realidade e temos responsabilidade. O Rio é o terceiro menor estado

geograficamente, e temos praia, montanha e campo. Efetivo bem empregado é a

solução”, assegurou.

Assaltos em Copacabana

Ao comentar sobre a série de assaltos em Copacabana, na Zona Sul do Rio, que

fez as polícias mudarem o policiamento no bairro, o secretário revelou que procurou

as empresas de ônibus para que as imagens das câmeras de segurança dos

coletivos fossem compartilhadas. Com a integração, ele diz ser possível que os

agentes identifiquem os passageiros que vandalizam os veículos e permite uma

abordagem mais certeira.