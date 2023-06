Secretários de três pastas de Belford Roxo visitam obras em unidades escolares

Visita técnica foi feita pelas pastas de Educação, Gestão e Inovação em Serviços Públicos e Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

Projetando um futuro melhor na educação. Os secretários municipais de Belford

Roxo realizaram uma visita técnica em três unidades escolares da rede. Estiveram

presentes o secretário de Educação, Denis Macedo, o secretário de Gestão e

Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, e a secretária de

Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Cristiane do Sobreira.

O primeiro local visitado foi o CIEP Constantino Reis, no bairro de São Bernardo,

que recebeu reformas e reparos estruturais no refeitório, cozinha, despensa e

banheiros. Além de uma pintura completa no prédio, na área interna e externa da

unidade.

Fiscalização no Cantão

Os secretários também fiscalizaram as obras no Cantão, em Heliópolis, onde está

sendo construída uma escola-padrão com capacidade para mil alunos. A escola

seguirá todas as recomendações de dimensão com salas amplas de recurso,

leitura, informática, refeitório com área de convivência e espaços climatizados.

O terceiro local visitado foi a escola municipal Júlio César de Andrade Gonçalves,

no bairro Vila Pauline, que abriga mais de 600 alunos da região. A visita marcou o

início das reformas na unidade escolar que inclui a troca total e manutenção dos

telhados, reformas nas salas de aula, banheiro e cozinha. Além de uma nova

pintura em todos os ambientes da escola.

Mais oferta de vagas

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, enfatizou que os investimentos

ampliam a oferta de vagas e a qualidade de ensino. “Estamos no sétimo ano de

renovação na educação, já reformamos mais de 50 unidades e partimos para a

construção da quinta escola-padrão”, frisou. “Esse avanço é uma demonstração do

compromisso e investimento da gestão municipal no futuro da nossa cidade”,

completou Denis.

De acordo com o secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus,

as melhorias na educação são uma realidade. “Nós sabemos que o caminho para

um mundo melhor é através da educação”, ressaltou. “É com muito prazer e

satisfação que seguimos garantindo a promoção de mais conforto, segurança e

espaços de qualidade no ensino do município”, concluiu Matheus Carneiro.

De aluno a psicólogo

O morador de Vila Pauline, William Georgio, de 24 anos, estudou na escola

municipal Júlio César de Andrade Gonçalves quando pequeno e hoje é o psicólogo

da unidade. “Venho trabalhar todos os dias com uma sensação de alegria em poder

retribuir todos os ensinamentos para as crianças do meu bairro”, compartilhou. “A

reforma da estrutura interna vai ajudar no desenvolvimento e aprendizado dos

alunos. Um ambiente organizado proporciona um futuro promissor e inspirador para a nova geração”, acrescentou William.