Secretários e autoridades de Belford Roxo visitam Maricá para conhecer projetos

Observado pelo prefeito Fabiano Horta, o secretário Matheus Carneiro (à esquerda) destacou a importância da troca de conhecimentos

Parceria de sucesso. Uma comitiva formada por secretários e autoridades

municipais de Belford Roxo realizaram nesta terça-feira (12) uma visita especial na cidade de Maricá. O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, liderou a comitiva formada por Fabrício Mercandelli

(Procurador-geral), Elenice Araújo (Controlador-geral), Igo Menezes (Meio Ambiente e Sustentabilidade), Marcelo Machado (Transporte), Abraão França (Planejamento e Orçamento), Rafael De Milan (Direitos Humanos e Igualdade Racial) e André Rocha (Comunicação Social).

Durante a visita, o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, e o secretário de Governo de

Maricá, João Maurício, promoveram um roteiro de visitação que se iniciou na sede

da prefeitura com a apresentação do Centro de Operações de Maricá que monitora

mais de 450 locais em tempo real. Na sequência, a comitiva conheceu o Campus

da Educação Pública Transformadora (CEPT) Leonel de Moura Brizola, a maior

unidade escolar com funcionamento integral do país e capacidade para 5 mil

alunos. Além disso, a primeira agência do Banco Popular Comunitário de Maricá, o

Banco Mumbuca, responsável pela moeda social de mesmo nome, também fez

parte da visitação, assim como o Cine Henfil, o cinema da cidade.

Replicar projetos

O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus

Carneiro, agradeceu pela hospitalidade e troca de conhecimento. “Estamos

encantados com o desenvolvimento de Maricá, vamos trabalhar para replicar os

projetos exitosos de política pública e continuar a promover o crescimento das

famílias belforroxenses”, destacou. “A visita hoje foi de aprendizado para

estudarmos e planejarmos a implementação de uma moeda social em Belford

Roxo”, finalizou Matheus.

O prefeito Fabiano Horta foi o responsável por apresentar a moeda social Mumbuca

no encontro. “Transformamos a vida de mais de 90 mil beneficiários pelo Programa

Renda Básica de Cidadania”, contou. “Espero que essa visita inspire Belford Roxo,

a capital da Baixada, para implementar essa ajuda que será uma aliada essencial

para os moradores em situação de vulnerabilidade”, concluiu Fabiano.

Moeda social

Mumbuca é a moeda social de Maricá, amplamente aceita no município e com

paridade de um para um com o real (cada mumbuca equivale a R$ 1). Ela surgiu a

partir do conceito de economia circular, com valorização do comércio e dos

serviços locais, e de uma política pública de geração e distribuição de renda para a

população.

Usada para o pagamento de benefícios sociais a cidadãos cadastrados em

programas do município, a moeda é administrada pelo Banco Mumbuca –

instituição comunitária, independente da Prefeitura, com CNPJ próprio e direção

constituída. É o Banco Mumbuca que faz os pagamentos dos benefícios aos

moradores.

Cada beneficiário recebe um cartão de débito, com valores em mumbucas para

pagar por suas compras. O pagamento é feito pela plataforma digital e-dinheiro.

Para ter direito ao benefício, o morador precisa estar inscrito no Cadastro Único da

União, o registro nacional de famílias em situação de vulnerabilidade social. O

beneficiário tem que ser morador de Maricá há pelo menos três anos, e a renda da

família ser de até três salários mínimos. (Fonte: Prefeitura de Maricá)